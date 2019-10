Baby | da oggi la seconda stagione della serie originale italiana Netflix

Baby - la seconda stagione da oggi su Netflix – La scheda : Baby, la seconda stagione della seconda serie tv originale italiana di Netflix è disponibile da oggi. Trama, cast, Trailer e poster. Il numero di produzioni italiane realizzate da Netflix sta aumentando sempre di più. Nel 2020 arriveranno circa sei stagioni, tra vecchie serie e nuove (come Zero), di serie tv realizzate interamente in Italia. Ma prima di proiettarci verso il futuro è tempo di pensare a quello più vicino, in particolare a oggi, ...