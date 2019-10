Ancelotti | «De Laurentiis ha chiarito molte cose Tante frittole in questi giorni Fin

Napoli - De Laurentiis spalanca di nuovo le porte a Higuain : “se Ancelotti dovesse chiedermelo…” : Il presidente del Napoli non ha chiuso ad un eventuale ritorno di Higuain, ammettendo che potrebbe riprenderlo nel caso lo chiedesse Ancelotti Sono settimane intense in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda la situazione rinnovi. Le trattative con Mertens e Callejon vanno avanti ormai da qualche tempo, gli ostacoli non mancano ma le parti lavorano per provare a raggiungere un accordo. Marco Alpozzi/LaPresse Il presidente De ...

De Laurentiis blinda Ancelotti - bacchetta Insigne. Ultimatum a Mertens e Callejon : Nel momento cruciale della stagione torna in campo Aurelio De Laurentiis. Il Presidente ha utilizzato la storica firma della convenzione d'uso dello Stadio San Paolo per metter tutti in riga dopo gli ultimi deludenti risultati. La Scelta di De Laurentiis è chiara. Ancelotti è blindato. Il Patron apprezza il turnover che permette di valutare tutto l'organico ma invoca anche scelte chiare di formazione proponendo di portare a cinque le ...

De Laurentiis su Higuain : “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi : perché no?” : Ieri De Laurentiis ha parlato di tanti argomenti, compreso il possibile ritorno di Higuain al Napoli. “Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?” Il presidente ha insistito sulla necessità di non andare in rosso: “Vietato indebitarsi. Questo Napoli si è tolto lo sfizio di avere un allenatore dal calibro internazionale come Benitez e uno dal profilo universale come Ancelotti. Non ci siamo fatti mancare nulla. Io ...

Arpaia : “De Laurentiis nega litigi con Ancelotti. Sui rinnovi di Callejon e Mertens…” : In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino per parlare di De Laurentiis, Ancelotti, Callejon, Mertens ed altro. Queste le sue parole: “De Laurentiis è arrivato prima per concedersi tranquillamente ai giornalista. C’era il vicepresidente del Napoli, lui si è lasciato andare alla folla di colleghi parlando di stadio, visto che oggi è giornata ...

De Laurentiis : «Spero di allungare il contratto di Ancelotti. Mertens? Deve dire cosa vuole fare» : Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli «Finalmente la convenzione è andata in porto, abbiamo firmato il contratto che ha legato il Napoli al San Paolo per i prossimi dieci anni, tutte le diatribe e le problematiche si sono risolte, chetate, d’amore e d’accordo riusciremo ad andare avanti cercando di migliorare il nostro stadio». Ancelotti «Quando mai ho litigato con Ancelotti, si può mai litigare con lui? L’ho scelto ...

De Laurentiis : «Insigne non può avere atteggiamenti di sfida verso Ancelotti - capisca cosa vuole fare da grande» : Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Lorenzo Insigne. «Nessuno può risolvere il problema di Insigne se non è Insigne a risolverlo. Deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. A me sta molto simpatico, lo proteggo, mi piace, però a lui Napoli è sempre stata scomoda la situazione napoletana. Deve tranquillizzarsi, deve diventare una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può ...

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...

Napoli - De Laurentiis chiama a rapporto Ancelotti : i risultati latitano - il presidente è stufo : A Napoli non è tutto rose e fiori e, visti i risultati, era anche prevedibile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe lamentato con il tecnico Carlo Ancelotti del rendimento altalenante della squadra, soprattutto dopo il pareggi

Mattino : è sereno tra De Laurentiis e Ancelotti. L’obiettivo è passare il girone di Champions : Anche Il Mattino scrive dei rapporti tra il mister e il presidente del Napoli alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, e parla di rapporti sereni. In questi giorni, approfittando della pausa, ha parlato più volte con De Laurentiis con cui il rapporto continua a essere sereno: il presidente ha completa fiducia nel tecnico di Reggiolo e Carlo sa di avere alle spalle un patron che continua a dargli carta bianca. In ...

La Gazzetta segue la linea della freddezza tra De Laurentiis e Ancelotti : La Gazzetta dello Sort scrive oggi del rapporto tra il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti, “chi dice che siano in perfetta sintonia mente”. Nessuna lite, come paventato da qualche parte negli ultimi giorni, ma una telefonata sì. Dopo la gara pareggiata contro il Genk, in cui De Laurentiis “ha voluto sapere dall’allenatore il perché di quel risultato (0-0) che potrebbe compromettere il cammino del Napoli in Champions ...

Fedele : “Ancelotti ora deve guadagnarsi credibilità! Basta con gli esperimenti - deve arrangiarsi con il materiale che gli viene messo a disposizione dalla ditta De Laurentiis &Giuntoli…” : Il parere di Fedele su Ancelotti e il Napoli Enrico Fedele sulle colonne de Il Roma, come di consueto esprime il suo parere sul Napoli: Settimana di riflessione. Un riposo che deve far meditare tutti. Ancelotti innanzitutto. Basta con gli esperimenti, con le turnazioni e con i giocatori utilizzati in ruoli diversi dalle proprie caratteristiche. Nove formazioni diverse nelle prime nove partite di campionato sono un po’ troppo. ...