Siria | intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco Pence | “Tregua di 120 ore per ritiro dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Gli Stati Uniti e lahanno trovato un accordo per unilin. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike, che oggi ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo stop alle operazioni militari durerà 120 ore e avrà lo scopo di consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il numero due di Donald Trump durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il leader turco. Che è molto vicino a raggiungere l’obiettivo per il quale aveva invaso la: laotterrà una zona di sicurezza concordata con gli Usa di circa 32 km (20 miglia) oltre il suo confine con la. Ovvero quella zona cuscinetto che da tempo Erdogan chiede a Washington. L’accordo con gli Usa costituisce infatti una solo “pausa” dell’intervento militare, che si trasformerà in una ...

