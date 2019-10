Risultati Eurolega 3ª giornata – Olimpia Milano corsara ad Atene | Bayern a valanga sul

Risultati Eurolega 2ª giornata – Barcellona corsaro - Olympiacos e Khimki fanno valere il fattore campo : Efes di misura : Si è conclusa nella serata di oggi la seconda giornata di Eurolega , il Khimki continua a vincere mentre l’ Olympiacos trova il primo successo Si conclude la seconda giornata di Eurolega , piena di emozioni e colpi di scena. Dopo le gare disputate ieri, la serata di oggi si apre con il successo del Khimki , che supera il Baskonia 79-76 e rimane in testa alla classifica con due vittorie su due partite. Stesso ruolino per il Barcellona , ...

Risultati Eurolega 2ª Giornata – Vittorie emozionanti per Lione e Real Madrid : ok CSKA - tonfo Fenerbahce : Vittorie nel finale per Lione e Real Madrid, successo per casalingo per il CSKA, sconfitta per il Fenerbahce di Datome: i Risultati della seconda Giornata di Eurolega Torna il grande basket sui parquet di tutta Europa con la seconda Giornata di Eurolega, pronta a regalare subito spettacolo con un poker di match che hanno allietato il giovedì sera degli appassionati della palla a spicchi. Apre le danze il CSKA Mosca che trova una ...