Salvini e Renzi | clamorosa alleanza da Vespa contro Virginia Raggi | bombardamento sul M5s

Matteo Salvini a Porta a porta umilia Renzi : "Tu al 4% - io...". Gli sbatte la verità in faccia : "Che cosa sei" : "Tu sei al 4%, io al 33". A Matteo Salvini bastano questi numeri per rispondere a Matteo Renzi negli studi di porta a porta. Il leader di Italia Viva ha attaccato violentemente il capo della Lega ed ex vicepremier: "È 27 anni che fa politica, non ha portato a casa nulla, Salvini. Solo spot. La sua è

Iv : Renzi - ‘faremo fact checking su Salvini a Porta a porta sui social’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Noi metteremo sui social tutti i riferimenti normativi di quanto ha detto stasera Salvini”. Lo dice Matteo Renzi a porta a porta.L'articolo Iv: Renzi, ‘faremo fact checking su Salvini a porta a porta sui social’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega : Renzi a Salvini - ‘dovere di chiarire su 49 milioni - li ha spesi lei?’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io le chiedo di fare chiarezza su una sentenza ormai passata in giudicato, quella dei 49 milioni. Bossi e Maroni dicono che li ha presi lei. Ha utilizzato o no i 49 milioni per comprare pubblicità su Facebook, per alimentare la Bestia? Li ha usati o no quei soldi”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.L'articolo Lega: Renzi a Salvini, ‘dovere di chiarire su 49 milioni, li ha spesi ...

Lega : Renzi a Salvini - ‘perché non querela Savoini? : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Chi cita in ballo il mio governo per eventuali complotti ne risponde in tribunale. Mai con Obama ho fatto una cosa che non fosse Legale. Suggerirei con rispetto a Salvini di fare altrettanto, se vuole gli presto l’avvocato, nei confronti di chi è andato in Russia a chiedere una tangente milionaria. Non capisco perché Salvini non quereli Savoini… Se uno dei miei viene con me e va chiedere ...

Duello Renzi Salvini Porta a Porta : orario tv - dove vedere in streaming : Duello Renzi Salvini Porta a Porta: orario tv, dove vedere in streaming Alle ore 22,50 – martedì 15 ottobre 2019 – andrà in onda su Rai Uno la puntata di Porta a Porta che vedrà sfidarsi dialetticamente Matteo Renzi e Matteo Salvini. Politicamente su fronti opposti, tra i due intercorrono rapporti umani improntati alla cordialità. Entrambi sono alla vigilia di imPortanti appuntamenti con i loro rispettivi pubblici: Renzi per la ...

Matteo Salvini a Porta a Porta non si presenta da solo. E Renzi subito : "Si è portato l'aiutino da casa" : Matteo Salvini non si presenta da solo da Bruno Vespa a Porta a Porta. Il leader leghista arriva nello studio Rai con tanto di dati, nello specifico un cartello, alla mano. Si tratta degli sbarchi per cui l'Italia è, con il nuovo governo giallo-rosso, è la meta preferita. I numeri parlano chiaro: gl

Migranti : Renzi - ‘Salvini parla solo di questo - è suo evergreen’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io parlo di quota 100 e Salvini torna magicamente a parlare sempre mi Migranti. E’ il suo evergreen”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. L'articolo Migranti: Renzi, ‘Salvini parla solo di questo, è suo evergreen’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Lega : Renzi - ‘Salvini mentitore - abbindola persone’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini è un mentitore, abbindola le persone raccontando balle”. Matteo Renzi insiste, durante Porta a Porta, accusando Matteo Salvini di raccontare bugie a partire dal tema migranrti.L'articolo **Lega: Renzi, ‘Salvini mentitore, abbindola persone’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Clima : Renzi - ‘Salvini ambientalista? Ha votato contro accordo di Parigi’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Quando Salvini parla di Greta si ricordi che, in uno dei rari casi in cui stava al parlamento Ue, ha votato contro l’accordo di Parigi, un accordo per l’ambiente e il futuro dei nostri figli. L’ambientalismo di Salvini si è fermato quando ha schiacciato il bottone sbagliato e votato contro l’accordo di Parigi”. Lo dice Matteo Renzi aa Porta a Porta. L'articolo Clima: ...

Salvini e Renzi - duello su Quota 100. «Aiuta ad andare in pensione». «No - la Fornero ha salvato i conti» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Salvini e Renzi - duello su Quota 100. «Aiuta ad andare in pensione». «No - la Fornero ha salvato i conti» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

I primi botta e risposta del duello tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : "Il colpo di sole del Papeete che ha preso Salvini lo fa rosicare ancora adesso. Mai era accaduto che ci fosse una crisi con la richiesta di votare in autunno e con una dinamica istituzionale tanto surreale. Come si vota lo decide un manuale che si chiama la Costituzione". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta durante la registrazione del confronto con Matteo Salvini. "Noi abbiamo votato la mozione della Tav perché non abbiamo il paraocchi e ...

Matteo Salvini a Renzi : si è inventato governo : 19.15 "Il governo è nato per non far votare gli italiani,sennò vince la Lega. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura". Così Salvini a Renzi, nel "duello" a Porta a Porta. "Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto",dice il leader Lega. "Sono un uomo di parola: sui migranti, sulla legge Fornero.Quando ho visto che il M5S non mi faceva fare la flat tax ho detto che preferivo farla con gli ...

Duello tv Salvini-Renzi : "Tu al 4% - io al 33%"..."Tu da 27 anni in politica - zero risultati" : È una lunga serie di botta e risposta il confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini a Porta a Porta. Durante la registrazione del confronto è il leghista il primo ad attaccare. Rivolgendosi al leader di Italia Viva, rivanga i fatti di questa estate, quando afferma “Renzi in maniera geniale si è inventato un governo sotto il fungo per evitare queste elezioni. Ma io sono contento di essere qui stasera perché ho ...