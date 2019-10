Il Segreto | anticipazioni 17 e 18 ottobre | Elsa e il Guerrero vanno a convivere

Il Segreto/ Anticipazioni 15 ottobre : Francisca e la finta lettera di Roberto : Il Segreto, Anticipazioni 15 ottobre 2019, su Canale 5. Francisca dà un nuovo ordine a Prudencio; Isaac si prepara a ritornare in città con Juanote.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2019: Donna Francisca riesce a mettere in fuga gli uomini che si sono ribellati contro Adela. Marcela, inviata da Elsa e Consuelo, va da Antolina. Francisca si reca da Prudencio e pretende di accedere agli atti di proprietà della tenuta di Severo. Juanote racconta di fronte a Isaac, Elsa, Marcela e Matias tutta la verità che riguarda Antolina. Il SEGRETO: tutte le nostre ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : il ritorno della perfida Zia Eulalia : La storica nemica di Francisca, Eulalia Castro, sta per tornare nelle trame della soap. Vediamo come si inserirà nelle storyline in corso.

Il Segreto anticipazioni 16 ottobre 2019 : Francisca salva Adela dai rivoltosi : Francisca salva Adela dai rivoltosi che l'hanno assalita mentre Antolina giura di essere innocente e accusa Alvaro di averla truffata.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 21-27 Ottobre 2019 : Elsa Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 Ottobre 2019: Fernando ritorna fidanzato. Elsa viene arrestata con l’accusa di adulterio! Anticipazioni Il Segreto: Severo è rovinato, mentre Fernando ritorna con Maria Elena, la sua misteriosa fidanzata! Elsa viene arrestata con gravissime accuse, mentre Adela rischia un nuovo linciaggio! Ingiustizie, manipolazioni, sospetti, scoperte, ritorni, amori sempre più ...

Il Segreto anticipazioni 15-16 ottobre : la moglie di Isaac nega ancora la sua infedeltà : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto che, in questo frangente, si soffermano su quanto accadrà nelle puntate attese per oggi 15 e domani 16 ottobre. Come di consueto, la soap verrà trasmessa alle ore 16:10 circa su Canale 5. A Puente Viejo, i sovversivi che da diverso tempo minacciano l'incolumità di Adela verranno messi in fuga da Donna Francisca. Saul e Julieta faranno sapere di essere giunti in Italia senza alcun problema. Isaac ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina torna a Puente Viejo annunciando di essere cambiata : Le prossime puntate italiane de Il Segreto saranno caratterizzate da una serie continua di capovolgimenti di fronte che riguarderanno il triangolo formato da Elsa, Isaac e Antolina. Esso si avvierà a piccoli passi verso l'epilogo, con l'uscita di scena dei tre protagonisti, ma prima di allora accadrà qualcosa che sembrerà ridare credibilità alla Ramos. La terribile ex ancella lascerà di nuovo Puente Viejo, non prima di avere ritirato la denuncia ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 20 a sabato 26 ottobre 2019: Francisca interviene alle “riunioni” per sole donne, spiazzando Adela e Irene con i suoi discorsi. Tuttavia le uditrici, comprese Marcela e Consuelo, iniziano a dare ascolto alle parole della Montenegro. Severo continua a nascondere a tutti quanti di aver chiesto soldi a Prudencio per poter incominciare i lavori nelle risaie e questo crea ...

Il Segreto anticipazioni : Antolina dona 1200 pesetas ad Isaac per l'operazione di Elsa : Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il ritorno di Antolina Ramos a Puente Viejo. Qui la furba biondina sarà protagonista di un gesto alquanto generoso, che stupirà i telespettatori dello sceneggiato di Aurora Guerra. La donna, infatti, donerà ad Isaac Guerrero 1200 pesetas per permettere ad Elsa Laguna di sottoporsi ad un'operazione salvavita. Il Segreto: Elsa ha una malattia al cuore La fuga di Antolina da Puente Viejo durerà molto poco. ...

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA torna a Puente Viejo - salverà ELSA? : La perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) continuerà ad essere una delle protagoniste assolute delle prossime puntate italiane de Il Segreto: ricattata dal marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), che minaccerà di incastrarla per la morte di Jesus, la folle biondina farà perdere infatti per qualche giorno le sue tracce ma, inaspettatamente, farà ritorno a Puente Viejo scombussolando ancora una volta la vita dell’uomo e di Elsa Laguna ...

Il Segreto anticipazioni 15 ottobre 2019 : Prudencio mette le mani sulle proprietà di Severo : Francisca consiglia al suo scagnozzo di chiedere l'atto di proprietà delle terre di Severo, come garanzia del suo prestito. Maria legge la lettera di Roberto, che l'ha abbandonata.

Il Segreto/ Anticipazioni 14 ottobre : Antolina con le spalle al muro - morirà? : Il Segreto, Anticipazioni del 14 ottobre 2019, su Canale 5. Isaac troverà l'amante di Antolina? Elsa teme che la donna possa salvarsi ancora.

Il Segreto anticipazioni 17 e 18 ottobre : Juanote smentirà Antolina sulla gravidanza : Le anticipazioni de Il Segreto dei giorni 17 e 18 ottobre riportano importanti colpi di scena. La soap opera di Aurora Guerra andrà in onda su Canale 5, sia giovedì che venerdì, alle ore 16:10. Antolina sarà smascherata dallo stesso Juanote, suo amante. L'uomo snocciolerà tutti i dettagli riguardanti la vera gravidanza della Ramos. In questo modo, finalmente, Marcela, Matias, Isaac e Elsa apprenderanno tutte le malignità commesse dall'ex ...

Anticipazioni Una Vita dal 13 al 19 ottobre : un delitto - il Segreto su Casilda : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: il padrino di Lucia viene ucciso, Samuel accusato Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Telmo, dopo aver scoperto che Lucia è la figlia dei Marchesi di Valmez, si reca da Espineira, da cui esige ulteriori dettagli sul conto della ragazza. Così, il sacerdote scopre che i […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 13 al 19 ottobre: un delitto, il segreto su Casilda ...