Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ial potere invannola conferma della maggioranza assoluta in parlamento: è quanto stimano i primisulleparlamentari. Il partito Diritto e Giustizia di Jaroslaw, alleato di Matteo Salvini in Europa, è dato al 43.6% dei consensi e pertanto anche grazie al premio di maggioranza otterrebbe 239 dei 460 seggi della camera bassa. L’opposizione di Coalizione civica, che comprende anche la formazione di Donald Tusk, si ferma al 27,4% sempre secondo i dati disponibili alle 22. Chi è– 70 anni, si è impegnato in prima persona in una campagna elettorale connotata da toni omofobi, da promesse sul miglioramento del welfare attral’aumento del salario minimo e dei bonus bebè, e da una forte attenzione al mondo rurale. Si presenta come il difensore di valori tradizionali, della famiglia e della fede ...

LaStampa : Il partito di destra «Diritto e Giustizia» (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski ha vinto le elezioni parlamentari in… - MediasetTgcom24 : Elezioni in Polonia, aperti i seggi per le politiche: 30 milioni al voto #polonia - Cascavel47 : Elezioni Polonia, exit poll: i conservatori nazionalisti di Kaczynski al 43,6%, verso conferma della maggioranza as… -