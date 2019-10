Verona | D’Amico | “Concentrati sulla sfida con il Napoli”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 12 ottobre 2019) D’Amico: Siamo concentrarci già per la ripresa perché siamo attesi da un match molto difficile contro il Napoli, una squadra molto forte Tony D’Amico, d.s. dell’Hellas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoliprossimain campionato contro il Napoli. Queste le sue parole: “L’Hellas sta bene, stiamo facendo un buon lavoro, la squadra segue Juric, siamo molto contenti. Stiamo approfittando di questa sosta per recuperare qualche infortunato. Siamo concentrarci già per la ripresa perché siamo attesi da un match molto difficile contro il Napoli, una squadra molto forte. Subiamo poco e segniamo poco? I dati sono indiscutibili, poi bisogna analizzare le prestazioni e devo dire che abbiamo sempre avuto occasioni da gol che per centimetri o precipitazione non siamo riusciti a realizzare. Siamo solo ...

