La proposta di istituire un ministero del Cibo “per competere sui mercati mondiali”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Ladiundelarriva dal deputato forzista Paolo Russo che ieri ha depositato unadi legge a riguardo: "Avrà il compito di promuovere una competizione intelligente e integrale dell'intera filiera agroalimentare, per renderla capace diin modo unitario suiinternazionali, al fine di esaltare l'eccellenza italiana".

saracino58 : RT @RobertoDeCani: Interessante proposta di @GIMBE di istituire il “Sistema Socio-sanitario Nazionale” per governare il crescente invecchia… - Cartabellotta : RT @RobertoDeCani: Interessante proposta di @GIMBE di istituire il “Sistema Socio-sanitario Nazionale” per governare il crescente invecchia… - GIMBE : RT @RobertoDeCani: Interessante proposta di @GIMBE di istituire il “Sistema Socio-sanitario Nazionale” per governare il crescente invecchia… -