Formula 1 | Villeneuve non risparmia Hamilton e… Schumacher | “hanno vinto solo perchè…”

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’ex pilota canadese ha espresso il proprio pensiero su, sottolineando come abbianoper un preciso motivo Jacquesnon è un tipo che ama mandarle a dire, esprimendo il proprio parere in maniera schietta e sincera, anche a costo di lanciare frecciate velenose. Photo4/LaPresse L’ex pilota canadese si è soffermato sulla1 attuale e sul dominio di Lewis, esprimendo ai microfoni di motorsport-total.com le sue sensazioni sul pilota britannico: “dire cheè il primo pilota ad essere alla pari con Senna è un commento stupido, si potrebbe anche dire allora che è il primo a livello di Fangio. Come si può paragonarlo? È stata un’epoca molto diversa.? Comehaquando avevano la macchina migliore, hanno sempre avuto il top in tutta la loro carriera. Se metti Lewis su una ...

FormulaPassion : #F1 | #Villeneuve dice la sua sui due piloti più vincenti della storia - ariianagraned : RT @FormulaPassion: #F1: anche #Villeneuve boccia la gara sprint - FormulaPassion : #F1: anche #Villeneuve boccia la gara sprint -