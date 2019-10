Vanessa Scalera spiazza su Imma Tataranni Fialdini | “Terrorizzata”

Vanessa Scalera : "Imma come Montalbano : la gente ama gli antiborghesi e i Don Chisciotte" : Vanessa Scalera è una di quelle persone alle quali viene istintivo dare del tu. Ma non per mancanza di rispetto, quanto piuttosto per un certo sentimento di familiarità. Innanzitutto perché Imma Tataranni (personaggio che interpreta nella serie omonima, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e in onda su Raiuno), entrata in punta di piedi nelle case degli italiani sembra, dati alla mano, essere già diventata ...

Imma Tataranni - tensione sul set : Vanessa Scalera svela cos’è successo : Anticipazioni Imma Tataranni, Vanessa Scalera: “Momenti di tensione sul set…” Ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale NuovoTv uscito oggi Vanessa Scalera, protagonista della seguitissima fiction di Rai1 Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. E nell’intervista in questione l’attrice, parlando delle riprese della serie tv in onda la domenica sera in prima visione, per ...

Vanessa Scalera su Imma Tataranni : “Non mi cambierà la vita” : Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, parla Vanessa Scalera: “Non credo che la mia vita cambierà…” Ha debuttato domenica scorsa con ascolti record Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai1 con Vanessa Scalera protagonista. E proprio l’attrice si è raccontata, giorni fa, sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, commentando l’ondata di successo e popolarità che la sta travolgendo con questa serie ...

Chi è Vanessa Scalera - la protagonista della fiction Imma Tataranni : Vanessa Scalera è Imma Tataranni, la vulcanica sostituto procuratore materana uscita dalla penna di Mariolina Venezia, che dal 22 settembre inchioda davanti alla tv gli spettatori di Rai Uno. Un personaggio pieno di carattere quello di Imma Tataranni: ostinata, ironica, ‘dura’ quando serve, donna forte sul lavoro e nella vita privata che, sin dal suo esordio, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. A vestire i suoi panni è un attrice dal ...

Imma Tataranni - che occasione per Vanessa Scalera e la donna protagonista nelle fiction : L'hanno già definita la "Montalbano donna". Ma la protagonista di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, la nuova serie tv in onda da questa sera, domenica 22 settembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, è ben differente dal Commissario interpretato da Luca Zingaretti. Certo, anche lei arriva da una serie di libri, ma Imma stupisce per il suo carattere e la sua capacità di agguantare sempre la verità.Imma Tataranni, recensione ...

Imma Tataranni - Vanessa Scalera senza freni : “Sembra antipatica” : Vanessa Scalera sul personaggio di Imma Tataranni: “Può sembrare antipatica…” Partirà stasera su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore, una delle fiction più attese della stagione tv 2019/20. Parlando del suo personaggio, in un’intervista rilasciata a TeleSette, Vanessa Scalera ha rivelato: “È una donna di carattere, decisa, testarda, che può risultare molto antipatica perché non fa sconti a ...

Imma Tataranni - Vanessa Scalera a Blogo : "Si scrivono pochi ruoli da protagonista per le donne" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Vanessa Scalera ha presentato Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova serie tv che Rai1 trasmetterà a partire da domenica prossima, 22 settembre, in prime time. L'attrice interpreta la protagonista:Spero che alla gente piaccia. E che venga data ad altre colleghe la possibilità che è stata concessa a me: interpretare la protagonista di una serie di prima serata di Rai1. Bisognerebbe farlo, bisognerebbe scrivere un ...

Imma Tataranni da domenica 22 settembre su Rai 1 : protagonista Vanessa Scalera : "Imma Tataranni-Sostituto procuratore" è la nuova e attesissima serie televisiva di Rai 1, che partirà domenica 22 settembre in prima serata. La fiction narra le vicende di una Pm di Matera, un'investigatrice con un carattere particolare che si divide tra lavoro e famiglia. La nuova fiction crime Rai avrà per protagonista Vanessa Scalera e un ricco cast La protagonista del crime vivrà le avventure tratte dai romanzi del Premio Campiello, ...

Vanessa Scalera è Imma Tatararanni : “Primo giorno di riprese ero viola” : Vanessa Scalera è Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: “Il primo giorno di riprese sono diventata viola” Vanessa Scalera sarà il volto di Imma Tataranni, la protagonista che dà il titolo alla nuova fiction di Rai 1 in partenza domenica 22 settembre. La serie tv racconta, in sei puntate, la storia del Sostituto procuratore di Matera, […] L'articolo Vanessa Scalera è Imma Tatararanni: “Primo giorno di riprese ero ...

Imma Tataranni su Rai1 - Vanessa Scalera : “Mi sono lasciata andare” : Vanessa Scalera fa una rivelazione su Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Domenica 22 settembre su Rai1 andrà in onda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La serie televisiva in sei puntate vedrà come protagonista Vanessa Scalera, volto poco noto al pubblico televisivo, ma con una lunga carriera teatrale e cinematografica alle spalle. In una intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha ...

Imma Tataranni : chi è il personaggio di Vanessa Scalera nella fiction : Imma Tataranni sarà l’eroina della nuova fiction crime di Rai 1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Il suo personaggio verrà interpretato da Vanessa Scalera, attrice apprezzata sul grande schermo e alle prese con la sua prima sfida come protagonista nel mondo televisivo. Il suo ruolo sarà guidare il team della Procura di Matera nel risolvere diversi gialli, mentre si destreggia fra famiglia e lavoro. Al suo fianco troveremo ...