Autista Falcone | sono stato abbandonato | condannato all' oblio

Giuseppe Costanza - le rivelazioni shock dell’Autista di Falcone : “non hanno ascoltato cose importanti - per la verità ci vorranno almeno altri 50 anni” : Giuseppe Costanza è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Costanza ha ricordato il giudice Falcone e la strage di Capaci: “Falcone era un magistrato inarrestabile, un motore trainante, un uomo che non si fermava mai. Si portava persino il lavoro a casa, era ...