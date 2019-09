Roberto Carlino | il giovane ingegnere napoletano ignorato in Patria e apprezzato dalla

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) Sul Mattino la storia di un cervello in fuga. Un cervello sottovalutato, anzi, neppure preso in considerazione, qui in Italia, che è allora emigrato in America, per approdare alla Nasa. Lui èe lavora al Nasa Ames Research Center in California., di Fuorigrotta, è unaerospaziale laureato a Napoli con il massimo dei voti e la menzione d’onore. E’ alla Nasa da cinque anni, impegnato nella messa a punto degli Astrobee, i robot spaziali che navigano nella Stazione Spaziale Internazionale e che devono aiutare gli astronauti nel loro lavoro nello Space lab. “Ho fatto un master a Roma, uno dei prof era americano e grazie a lui, con altri del corso, sono andato negli Usa per visitare aziende aerospaziali. A queste ultime abbiamo presentato un progetto di gruppo elaborato a Napoli. Lo hanno accettato e da allora sto qua”. In ...

