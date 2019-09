Formula 1 – Ferrari | Binotto ne è convinto | “Leclerc è una realtà | contenti di Vettel

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Mattiacontento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal dellasi complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra(3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di Russia. Situazione che non può che far felice il team principal, Mattia, che ai microfoni di Sky Sport si è espresso così: “siamossimi per la qualifica, abbiamo visto ieri di avere una macchina veloce ma va concretizzata. Leclerc ha fatto un bel giro, ma poteva essere ancora migliore. Conterzo non si può non essere. Leclerc una? C’è poco da aggiungere, è velocissimo. Sa sfruttare al meglio la ...

