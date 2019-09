Seggiolini antiabbandono | ok del Consiglio di Stato dopo un anno Ma con osservazioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ildiha dato via libera al parere richiesto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema del proprio decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali che dovravere i cosiddetti “”, rendendo quindi definitivamente applicabile la legge 117 del 2018 che introduceva l’obbligo dei dispositivi. A dare l’ok la Sezione consultiva per gli atti normativi che ha però evidenziato una serie di “” al provvedimento. Le– In particolare l’organo ausiliario del Governo ha riconosciuto quanto fatto dall’esecutivo che ha applicato le direttive europee definendo però “lacunosa” la relazione riguardante l’impatto economico “della disciplina sugli operatori economici e sui consumatori”. Sul piano del ...

