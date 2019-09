Successo Sì Tav | Federica apre il primo tunnel di 9 chilometri

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Nadia Muratore Torino - Giornata storica per la linea dell'alta velocità Torino-Lione: dopo 21 minuti di scavo è caduto l'ultimo strato di roccia che separa i primi novedi scavo - dei 115 totali - della maxi-galleria, dalla gigantesca camera sotterranea dove la fresa sarà smontata e da dove partiranno le altre trivelle per proseguire l'opera, la cui entrata in servizio è prevista nel 2030. L'ultimo diaframma si trovava in Francia, nella galleria di Saint-Martin-la-Porte in Savoia. Dopo la caduta della parete di roccia sono state sventolate le bandiere della Unione Europea, della Francia e dell'Italia, anche se il governo italiano non era presente quando la talpa «» - come è stata battezzata la trivella Tav - ha bucato iltratto della linea ferroviaria, era però presente una delegazione della commissione Trasporti della Camera dei deputati, insieme ...

