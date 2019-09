Milano Moda | Versace colpisce con JLo | Moschino disegna l' arte | Armani senza tempo

Moda : 30 aziende siciliane al White di Milano : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Sono trenta le aziende siciliane della Moda che sono state protagoniste al 'White Milano', l'appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna che, con i suoi oltre 550 marchi e 27mila visitatori, si è concluso ieri. Abbigliamento donna, pelletteria, accessori,

Moda : 30 aziende siciliane al White di Milano : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – Sono trenta le aziende siciliane della Moda che sono state protagoniste al ‘White Milano’, l’appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna che, con i suoi oltre 550 marchi e 27mila visitatori, si è concluso ieri. Abbigliamento donna, pelletteria, accessori, artigianato, maglieria, bijoux, tulle, pizzi, merletti e gioielli made in Sicily si sono affermati tra i prodotti di ...

Io - Milano e la Fashion Week : cosa accade a un uomo comune nella settimana della moda : Per le persone comuni che vivono a Milano, la settimana della moda (che si conclude proprio oggi) rappresenta un singolare periodo in cui ci si ritrova catapultati in uno strambo circo mediatico che va dal divertimento puro, allo sbigottimento più estemporaneo, fino alla rabbia repressa e al nervosismo più iconoclasta, che è un aggettivo che non c’entra nulla con il proprio umore ma ci sta benissimo con la Fashion Week. Questo è il racconto di ...

Annunciato l’instore dei Modà a Milano il 5 ottobre - tra firma copie e sorprese : L'instore dei Modà a Milano è finalmente ufficiale. La notizia arriva direttamente sui canali social della band, che rivela la data dell'incontro con i fan per il firma copie a supporto di Testa O Croce. "Ciao Romantici! Prendete carta e penna e segnatevi questa data: 5 ottobre!Vi aspettiamo a Milano, al Mondadori Megastore Piazza Duomo! Sarà un evento speciale, l'unico in tutta Italia: una giornata piena di sorprese per rivederci e ...

Milano Fashion Week - Benetton dà il via ufficialmente alla settimana della moda (a bordo piscina) e porta in passerella Braccio di Ferro : La Milano Fashion Week si è aperta con un tuffo in piscina (la storica Cozzi, gioiello di architettura degli anni Trenta). In questi ultimi giorni d’estate, complice il clima ancora caldo, Benetton ha portato a bordo vasca la sua “color wawe“, una sfilata che è una vera onda di colore mentre dal trampolino si esibiscono i campioni mondiali Giovanni Tocci, Noemi Batti e Gabriele Auber che, dalla pedana, hanno ...

Milano : flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] : flash mob della Peta (organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali) in piazza Duomo a Milano contro l’uso delle pelli animali nella moda. L'articolo Milano: flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Zhang senior a Milano tra calcio e moda : Zhang torna in Italia dopo 6 mesi e lo fa per seguire la sua Inter che domani esordisce in Champions contro lo Slavia Praga Molto sport, questa volta, ma non solo, visto che il fondatore e numero uno del colosso Suning si porterà a San Siro un folto gruppo di sponsor cinesi Appare infatti possibile che il suo arrivo possa essere legato alla Milano Fashion Week, che proprio domani apre i battenti. Oggi intanto visita prevista ad Appiano con ...

Milano Fashion Week : il calendario della settimana della moda : Dopo New York e Londra, e prima di Parigi, è ora il turno di Milano. La capitale meneghina, dal 17 al 23 settembre, sarà infatti sotto i Fashion-riflettori con la settimana della moda, in cui i designer presenteranno le loro collezioni di prêt-à-porter Primavera/estate 2020. Per chi ama seguire attentamente le sfilate, i vip in front row, e avere un assaggio di quelle che saranno le It-shoes e le It-bag della prossima stagione, ecco la fitta ...

Lombardia : moda - da martedì a Milano mostra su Gian Paolo Barbieri : Milano, 10 set. (AdnKronos) - Sarà inaugurata martedì prossimo, 17 settembre, allo spazio eventi di Palazzo Pirelli a Milano la mostra che il Consiglio regionale della Lombardia dedica al fotografo Gian Paolo Barbieri. 'Milano e la moda, omaggio a Gian Paolo Barbieri', il titolo della rassegna, cura

Tempo di Milano Fashion Week e la moda fa girare il lavoro : più di 11mila le opportunità nel settore : Migliaia le figure ricercate in Italia nel settore della moda, un comparto strategico nel 2018 ha dato lavoro...

Moda - dal Malawi a Milano con un sogno. Questa è la storia di Faith : Faith è del Malawi, lo ammetto, è la prima Malawiana che ho conosciuto. Dopo Sao Tome e Principe pensavo di aver conosciuto tutti i cittadini africani: ahimè mi sbagliavo. Al netto della geografia spicciola Faith ha deciso che il Malawi le andava un po’ stretto e voleva lavorare nella Moda. Faith mi spiega che giù al paese ti laurei per fare il dottore, l’avvocato, l’ingegnere; insomma mica fai roba da vestire (forse per questo che Faith ha ...

Moda : Magoni - 'a Milano creare liceo del Made in Italy' : Milano, 5 set. (AdnKronos) - "La Lombardia dimostra notevole dinamismo e vitalità in settori in grado di creare valore e produrre ricchezza. La Moda, con le sue produzioni, il commercio e l'attività di design, continua a dar vita a numerose opportunità occupazionali, con un forte potenziale di cresc