Brescia-Juventus streaming | dove guardare la diretta della partita su DAZN

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019)– Si gioca unaimportante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguostagione. In campo, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Lasarà trasmessa sul canale 209 di Sky (per chi ha attivato la promozione1) e insulla piattaforma, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che su Smart TV. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articololasuCalcioWeb.

juventusfc : Bianconeri subito al lavoro per preparare la trasferta di Brescia ?? - juventusfc : #BresciaJuve STORY ??Nel 2005 l'ultima vittoria al Rigamonti... chi non esultò a quel gol di @Ibra_official ? ??… - forumJuventus : #BresciaJuve, domani ore 20,45. Cinque titolari verso il rientro. Probabile il ritorno di De Ligt in difesa e quell… -