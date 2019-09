Sismologo in Irlanda “In Italia sottopagato e con un contratto da metalmeccanico Qui a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) “Faccio ilin un Paese a sismicità quasi zero, mentre l’, periodicamente soggetta a terremoti, ha centri eccellenti e pochissimi fondi”. Raffaele Bonadio si definisce un “radiologo della terra”: calabrese di nascita, laureato a Pisa, sta concludendo un dottorato in sismologia a Dublino, dove rimarrà anche per il post-doc. “I miei colleghini mi raccontano di contratti non terminati, ricerche abbandonate per mancanza di fondi, baroni. Anni fa credevo fosse solo uno stereotipo, ora mi sento fortunato”. Dopo la laurea in Fisica all’Università di Pisa, Raffaele per un anno lavora a Milano: “Facevo consulenza informatica per una banca: insieme a me c’erano laureati in Ingegneria o in Matematica, tutti con unda metalmeccanici. Non è uno scherzo: avevamo firmato unche prevedeva di andare a lavoro in tuta blu e casco, ...

