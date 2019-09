Singapore | Leclerc | Hamilton | Vettel nelle FP3

F1 - Risultato FP3 GP Singapore 2019 : strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton insegue ma è grande Ferrari : Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 3 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1:38.192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Singapore 2019 : “Migliorerò il mio passo nelle qualifiche” : Non può essere di certo soddisfatto Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, al termine delle prove libere del venerdì del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il 21enne nativo del Principato si è dovuto accontentare della sesta posizione, finendo ad oltre 1″ dal leader, ovvero il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Charles, comunque, non si arrende e, convinto del ...

Venerdì impegnativo per Vettel e Leclerc a Singapore : La seconda sessione di prove libere del GP di Singapore ha visto Sebastian Vettel e Charles Leclerc chiudere rispettivamente in terza e sesta posizione. Per entrambi, incluso Charles, tornato regolarmente in pista dopo che sulla sua SF90 è stato sostituito il cambio così da poter effettuare le necessarie verifiche dopo il malfunzionamento della prima sessione, […] L'articolo Venerdì impegnativo per Vettel e Leclerc a Singapore sembra ...

Formula 1 - Leclerc preoccupato dopo le prime libere di Singapore : “cattive sensazioni - va peggio di Budapest” : Il pilota monegasco ha parlato al termine della prima giornata di libere a Singapore, palesando tutte le sue perplessità sulla competitività della Ferrari sensazioni tutt’altro che positive per Charles Leclerc al termine della prima giornata di libere del Gp di Singapore, il monegasco infatti ha faticato più del dovuto, chiudendo entrambe le sessioni lontano dalla testa della classifica. Photo4/LaPresse Interrogato sul feeling avuto ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : volanti decisamente particolari quelli di Bottas e di Leclerc : Grande spettacolo a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay le luci artificiali illuminano la scena e le squadre si muniscono di espedienti particolari. Colpiscono infatti le caratteristiche dei volanti del ferrarista Charles Leclerc e del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Soluzioni che sono state ben evidenziate in dei camera-car dedicati. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Singapore ...

Formula 1 – Hamilton imprendibile a Singapore! Verstappen davanti a Vettel : Leclerc lontano ma… [TEMPI] : Lewis Hamilton firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore: alla sue spalle Verstappen e Vettel. Sesto Leclerc, veloce nel long run La prima giornata di prove libere del Gp di Singapore si conclude, come di consueto, con la seconda sessione nella quale i piloti hanno affinato il proprio feeling con il circuito asiatico. Lewis Hamilton si è dimostrato subito velocissimo, prendendosi il miglior tempo ...

Formula 1 – Leclerc - a Singapore si parla ancora delle qualifiche di Monza : “rapporto con Seb compromesso? Abbiamo parlato e…” : Leclerc torna a parlare delle qualifiche di Monza: le parole del monegasco della Ferrari sul rapporto con Sebastian Vettel Charles Leclerc non ha iniziato col piede giusto il suo weekend di gara a Singapore. Il monegasco della Ferrari ha chiuso le sue Fp1 al 19° posto per un problema al cambio della sua monoposto. In attesa di potersi riscattare, intanto, Leclerc è tornato a parlare del tanto chiacchierato sabato di qualifiche di Monza. Il ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Vettel sfida Hamilton e Verstappen. Leclerc per risolvere i problemi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay. Pomeriggio di fuoco sul tracciato asiatico sotto la luce artificiale, i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con la pista e andare alla ricerca della messa a punto perfetta in vista di ...

F1 - Risultato FP1 GP Singapore 2019 : Verstappen si prende la prima sessione davanti a Vettel. Problemi per Leclerc : La prima sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1 è terminata con la migliore prestazione di Max Verstappen che si è spinto con la sua Red Bull sull’ 1:40.259. Nel pomeriggio asiatico, ancora illuminato da luce naturale, l’olandese ha avuto la meglio della Ferrari di Sebastian Vettel di 167 millesimi a parità di gomma, in un interessante scambio di tempi che potrebbe essere l’inizio di una sfida accesa che si ...

