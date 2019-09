F1 | Risultato FP3 GP Singapore 2019 | strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton

F1 - GP Singapore 2019 : Risultato e classifica FP3. Charles Leclerc davanti a tutti - Hamilton precede Vettel : Si è appena conclusa la FP3 del GP di Singapore, valida per il Mondiale di F1: il monegasco della Ferrari Charles Leclerc chiude davanti a tutti in 1:38.192 andando a precedere di 207 millesimi il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Terza piazza per il tedesco Sebastian Vettel, che batte di un soffio il finlandese Valtteri Bottas. risultato E classifica FP3 GP DI Singapore 2019 DI F1 1) Charles Leclerc (Ferrari) 1:38.192 2) Lewis Hamilton ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Aragon 2019 : Fernandez non si ferma più. Marini resta secondo nel combinato : Augusto Fernandez sta diventando una solidissima realtà in questa stagione della Moto2. Le terze prove libere del GP di Aragon 2019 si sono svolte su un tracciato in condizioni perfette, rinfrescato dalla forte pioggia caduta nella notte in Spagna che ha abbassato le temperature permettendo di girare molto forte sull’asfalto asciugato dalla Moto3 e dalla MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo in 1:52.365 proponendosi ancora una ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Aragon 2019 : Lopez il migliore su pista umida - Migno svetta nella classifica combinata : E’ andata in archivio la terza sessione di prove libere della Moto3 del GP d’Aragon, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato spagnolo, caratterizzato da condizioni di umido, è stato lo spagnolo Alonso Lopez il migliore con il crono di 2’09″757 in sella alla Honda dell’Estrella Galicia 0,0. Alle sue spalle troviamo l’italiano Tony Arbolino sulla Honda del VNE Snipers a 0″132 e la ...

Moto3 - Risultato FP3 GP San Marino 2019 : Gabriel Rodrigo vola nel time-attack - fuori dal Q2 Canet - Antonelli e Suzuki : Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. L’argentino del Team Kömmerling Gresini Moto3 è stato un fulmine nell’ultimo run del turno, quello riservato al time-attack con gomme morbide nuove in cui ha stampato un fenomenale 1’42″127 senza sfruttare la scia di un altro pilota ...

F1 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Sebastian Vettel precede di un soffio Verstappen e Leclerc - le Mercedes si nascondono : Sebastian Vettel, dopo un periodo non troppo entusiasmante del suo campionato, risponde al suo lanciatissimo compagno di scuderia e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019. Il tedesco, dopo il poco soddisfacente weekend di Spa-Francorchamps, cerca di scuotersi sulla pista di casa della scuderia di Maranello, stampando il miglior tempo davanti a Charles Leclerc, ma le Mercedes impressionano sia sul ...

F1 - Risultato FP3 GP Belgio 2019 : è ancora grande Ferrari. Leclerc domina la mattinata mentre Hamilton finisce a muro : Ennesima grande dimostrazione di forza della Ferrari che continuano a dominare questa prima parte di weekend trovando un altro uno-due anche nelle terze prove libere del GP del Belgio 2019 di F1. Il miglior tempo lo ha fatto registrare nuovamente Charles Leclerc, in grado di stampare un 1:44.206 che lo proietta a tutti gli effetti come favorito principale per il pomeriggio, per lo meno per quanto si è visto fino a qui; seconda posizione per il ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 : Arbolino ancora da record - Fenati e Antonelli rincorrono da vicino : Nella fresca mattinata inglese le terze prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che è riuscito ad abbassare ulteriormente a 2:11.844 il record della pista già conseguito ieri nelle FP1. I quindici gradi di temperatura a inizio sessione non hanno permesso al grip della gomma di lavorare subito al meglio e rispetto a ieri è stato quindi più complicato ottenere buoni tempi ma col ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Mattia Pasini chiude con il record e precede Marquez e Bastianini : Zampata di Mattia Pasini (Kalex Tasca) nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2, Il romagnolo, infatti, chiude con il miglior tempo assoluto di 1:28.811 (nuovo record per la classe mediana) nonostante i ben noti problemi alla spalla e dimostra di essere di nuovo pronto a battagliare per pole position e vittoria su un Red Bull Ring dominato da sole e temperature verso i 30 gradi. Alle sue ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Marc Marquez in vetta - bene Dovizioso. Risale Valentino Rossi : Inesorabile. Dominante. Avvilente. Scegliete voi l’aggettivo da regalare a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2019 di MotoGP, lasciando sfogare gli avversari nelle fasi iniziali, prima di montare la gomma soft nuova e andare quindi a sbriciolare i tempi precedenti. La sua candidatura alla pole position di oggi pomeriggio (dalle ore 14.10) e alla ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Tony Arbolino vola e fa il vuoto su Masià e McPhee - quarto Dalla Porta : Tony Arbolino, sempre Tony Arboino! Il pilota milanese domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto3 andando a segnare un ottimo tempo e mettendo in fila tutti i migliori. Nei primi 14 classificati, che quindi eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche, non troviamo grosse sorprese, per un turno che si è sviluppato in maniera regolare. Al Red Bull Ring splende il sole, nonostante le previsioni parlassero ...

F1 - GP Ungheria 2019 : Risultato e classifica FP3. Hamilton davanti a tutti - Vettel e Verstappen in scia : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Il pilota della Mercedes ha stampato 1:16.084 su gomma soft ed è così riuscito a precedere Max Verstappen e Charles Leclerc rispettivamente per appena 13 e 82 millesimi. Grande prova di efficienza del tedesco che con la sua Ferrari è riuscito a insidiare il britannico, tutti i big sono molto vicini: ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Nicolò Bulega è il più veloce su Baldassarri - Pasini passerà dalla Q1 : Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) chiude in vetta una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2 che ha regalato colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Sulla pista di Brno che, minuto dopo minuto, è andata asciugandosi dopo la pioggia battente della mattinata, chi si sentiva tranquillo per i tempi della Top14 di ieri, si è dovuto ricredere e rimboccarsi le mani per rimettersi dentro fino ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Masià leader sul bagnato - ottimi Arbolino e Fenati. Problemi per Dalla Porta : Il sabato del GP della Repubblica Ceca 2019 si è aperto come da previsione con una forte pioggia che ha colpito il circuito di Brno, rendendo di fatto impossibile migliorare i tempi ottenuti ieri e congelando la classifica per i qualificati al Q2. Il colpo di scena principale di questa sessione è stata la notizia che il leader delle FP2, l’argentino Gabriel Rodrigo, non sarà parte del weekend per via di una doppia frattura alla clavicola ...

