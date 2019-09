Atletica | Mondiali Doha 2019 | due atlete keniane escluse per livelli troppo alti di

Atletica – Salto con l’asta - Claudio Stecchi brilla nell’ultimo test prima dei Mondiali di Doha : Buona prestazione per l’azzurro che, a Castelporziano, decolla alla misura di 5,70 a due centimetri dal personale nell’ultimo test prima dei Mondiali di Doha l’astista azzurro Claudio Stecchi decolla alla misura di 5,70, centrata al primo tentativo, a due centimetri dal personale all’aperto. Sulla pedana delle Fiamme Gialle a Castelporziano (Roma) che ospita gli allenamenti del fiorentino, la sfida con l’olimpionico Thiago Braz va in ...

Atletica - Mondiali Doha 2019 : non ci sarà l’etiope Elijah Manangoi - in forte dubbio Genzebe Dibaba : I Mondiali di Atletica di Doha perdono un protagonista sicuro: l’etiope Elijah Manangoi, campione uscente nei 1500 metri piani maschili non andrà in Qatar a difendere il titolo, secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, a causa di un problema alla caviglia ravvisato in allenamento. Etiopia che rischia di essere falcidiata, sempre nella medesima specialità, ma nella gara femminile: non c’è ancora comunicazione ...

Atletica – Mondiali di Doha - ufficializzata la lista degli azzurri che parteciperanno alla rassegna iridata : Sono 65 in tutto gli atleti convocati per i Campionati del Mondo di Doha, in programma in Qatar dal 27 settembre al 6 ottobre Saranno sessantacinque gli atleti azzurri che prenderanno parte ai Campionati del Mondo di Doha (Qatar, 27 settembre–6 ottobre), 34 uomini e 31 donne, con otto nominativi che sono frutto degli inviti IAAF in ossequio alla norma dei cosiddetti target numbers (i numeri minimi di partecipanti per specialità fissati ...

Atletica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Tortu e Tamberi; Re - Bogliolo e Crippa per stupire : Il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre è ufficialmente iniziato. Il DT Antonio La Torre ha infatti ufficializzato i 65 atleti che prenderanno parte all’evento, di cui 8 vengono dagli inviti della Federazione Internazionale in base ai target numbers per raggiungere il numero minimo di partecipanti per specialità. Il nome di questi otto atleti sono: ...

Atletica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Tortu e Tamberi; Re - Bogliolo e Crippa per stupire : Il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre è ufficialmente iniziato. Il DT Antonio La Torre ha infatti ufficializzato i 65 atleti che prenderanno parte all’evento, di cui 8 vengono dagli inviti della Federazione Internazionale in base ai target numbers per raggiungere il numero minimo di partecipanti per specialità. Il nome di questi otto atleti sono: ...

Atletica - Mondiali 2019 : altri 11 russi autorizzati a partecipare sotto la bandiera neutrale : La IAAF, per decisione della commissione antidoping, ha autorizzato altri undici atleti russi a prendere parte ai Mondiali di Atletica di Doha di fine mese sotto la bandiera neutrale, portando così a 128 il numero totale del contingente russo che non potrà esporre la bandiera del proprio Paese, sempre a causa della sospensione per doping di Stato. L’elenco completo dei nuovi atleti neutrali autorizzati: Kseniya Aksyonova (400 ...

Atletica : l’USADA ritira le accuse contro Christian Coleman. L’americano sarà ai Mondiali : Christian Coleman sarà ai Mondiali di Doha. Si chiude con un archiviazione da parte della US Anti-Doping Agency, l’agenzia antidoping statunitense, il caso riguardante il velocista 23enne. L’americano era stato accusato di non essere stato reperibile per tre diversi test antidoping. La principale accusa rivolta a Coleman era stata quella di non aver compilato correttamente i whereabouts information, documenti nei quali gli atleti devono ...

Atletica - le staffette dell’Italia in raduno prima dei Mondiali : gli azzurri convocati. Assenti Tortu - Jacobs e Re impegnati in Europa-USA : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha indetto un raduno di preparazione ai Mondiali 2019 che si disputeranno a Doha (Qatar) tra un mese. All’Acqua Acetosa di Roma saranno coinvolte le staffette 4×100 femminile e le due 4×400 dal 6 al 12 settembre. Al raduno parteciperanno 18 atleti ma non saranno presenti Davide Re e Ayomide Folorunso impegnati a Minsk nel match Europa-USA del 9-10 ...

Atletica - Marina Arzamasova positiva al Ligandrol : sospesa la ex Campionessa del Mondo - rischia di saltare i Mondiali di Doha : Nuovo caso doping nell’Atletica leggera: la bielorussa Marina Arzamasova, Campionessa del Mondo degli 800 metri a Pechino 2015, è stata sospesa in via cautelare perché è risultata positiva al Ligandrol, un farmaco ancora in fase sperimentale e molto popolare tra i body builder che viene utilizzato anche per le lesioni muscolari ma con effetti collaterali inferiori rispetto agli steriodi. La 31enne, settima alle Olimpiadi di Rio 2016, è ...

CorSera : Atletica leggera - 1 su 5 è dopato. Lo rivela uno studio sulle provette dei Mondiali 2011 e 2013 : Secondo uno studio appena pubblicato dalla rivista “Hematologica”, un atleta su 5 è dopato. Una notizia scioccante, che, scrive il Corriere della Sera, mina decisamente la credibilità delle gare del Mondiale di atletica di Doha che partirà tra un mese. Sette ricercatori delle Università di Ginevra, Losanna e Monaco hanno analizzato le 3.683 provette di sangue prelevato agli atleti ai Mondiali 2011 (di Daegu) e 2013 (di Mosca). La ...

Atletica – Ai Mondiali di Doha una premiazione speciale : ad Antonietta Di Martino il bronzo iridato 2009 : Atletica: a Doha Antonietta Di Martino riceverà il bronzo Mondiale 2009 Ora è ufficiale: c’è un’altra medaglia mondiale per Antonietta Di Martino. In una cerimonia che si terrà durante i Mondiali di Doha, al via tra un mese esatto (27 settembre-6 ottobre), l’azzurra riceverà il bronzo iridato di Berlino 2009 del salto in alto, come conseguenza della squalifica per doping della russa Anna Chicherova, sanzionata nel febbraio 2018. ...

Atletica - Coleman salta tre controlli antidoping : a rischio i Mondiali in Qatar e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Lo sprinter statunitense non si sarebbe reso reperibile per tre controlli antidoping nel giro di un anno, situazione che potrebbe costargli un anno di squalifica Si mette male per Christian Coleman, lo sprinter statunitense infatti rischia un anno di squalifica per aver saltato tre controlli antidoping nell’ultimo anno. Lapresse Stando a quanto riferito dalla BBC e dal Daily Mail, un’inchiesta è stata già avviata nei confronti ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara! 100 metri a Rovereto - il rientro dopo l’infortunio : mirino sui Mondiali : Filippo Tortu tornerà in gara al meeting di Rovereto in programma martedì 27 agosto. Il velocista era fermo dallo scorso 30 giugno quando accusò un problema muscolare durante la tappa di Stanford valida per la Diamond League che lo ha costretto a quasi due mesi lontano dalle competizioni. Il brianzolo, che ha ripreso gli allenamenti soltanto a fine luglio, si cimenterà sui 100 metri e cercherà di riprendere il filo di una stagione fino a questo ...

Atletica – Diamond League - sfide Mondiali a Birmingham : Tutto pronto a Birmingham per il nuovo appuntamento di Diamond League La IAAF Diamond League 2019 resta nel Regno Unito dopo il meeting di Londra, pronta per l’undicesima tappa con il Müller Grand Prix, domenica 18 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham. Il massimo circuito internazionale dell’Atletica, che andrà avanti sabato 24 con l’appuntamento di Parigi, prosegue il cammino verso la doppia finale di Zurigo ...