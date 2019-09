VIDEO Daniel Grassl terzo dopo lo short nella quinta tappa Junior Grand Prix di Danzica

DIRETTA CLUJ LAZIO/ Streaming VIDEO e tv : arbitra il polacco Daniel Stefanski : DIRETTA CLUJ LAZIO Streaming video e tv: quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Europa League.

Eleonora Daniele riceve un mazzo di fiori per il matrimonio durante Storie Italiane (VIDEO) : ?Una Eleonora Daniele al settimo cielo, solo due giorni fa le nozze con l'imprenditore Giulio Tassoni. Oggi si è presentata a Storie Italiane per la prima volta da moglie e non più da compagna dell'uomo. Eleonora Daniele si sposa oggi con Giulio Tassoni Eleonora Daniele sposa oggi a sorpresa il farmacista Giulio Tassoni nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Su Instagram ...

FIORELLO/ VIDEO - commozione social per il duetto con Pino Daniele - Techetechetè - : FIORELLO, omaggio Techetechetè alla vigilia dell'approdo su RaiPlay. commozione social per il duetto con Pino Daniele sulle note di 'Napule è'.

Un passo dal cielo 5 - Daniele Liotti a Blogo : "Il confronto con Terence Hill - la mia incoscienza e l'evoluzione di Francesco Neri" (VIDEO) : Alla vigilia del debutto della quinta stagione su Rai1, in onda a partire da giovedì 12 settembre, Daniele Liotti ha parlato ai microfoni di Blogo di Un passo dal cielo. L'attore ha raccontato l'evoluzione del suo personaggio, il comandante Francesco Neri, il quale, dopo aver risolto con difficoltà le ferite del passato, è pronto a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché Emma (Pilar Fogliati) fa ritorno in ...

Allegria - Allegria - Allegria : Daniela e Leonardo Bongiorno presentano lo Speciale Porta a Porta dedicato a Mike (VIDEO) : Dieci anni senza Mike: per ricordarlo, Rai 1 si affida a Bruno Vespa che conduce sabato 7 settembre dalle 22.55 lo Speciale Porta a Porta dal titolo "Allegria, Allegria, Allegria", con tanti ospiti e tanti omaggi nel segno del re del Quiz e di una delle colonne della tv italiana. Una serata Speciale che vedrà anche una staffetta tra Rai e Mediaset nel nome di uno dei padri prima della tv di Stato e poi di quella commerciale: Porta a Porta, ...

VIDEO Daniele De Rossi - il primo gol con la maglia del Boca Juniors : Si è aperta nel migliore dei modi l’esperienza di Daniele De Rossi con la nuova maglia del Boca Juniors. Nella notte italiana l’ex mediano della Roma ha fatto il suo esordio in campo con gli Xeneizes nei sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina realizzando il gol del vantaggio dei suoi dopo 27′ di gioco con un bel colpo di testa su calcio d’angolo. Dal punto di vista personale non poteva esserci un esordio ...

VIDEO – Marco D’Amore canta Pino Daniele con Paola Turci : Il noto attore napoletano Marco D’Amore, interprete del contorto personaggio di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra tramite il proprio profilo Twitter ha diffuso il VIDEO in cui canta una canzone di Pino Daniele insieme con Paola Turci. Marco D’Amore – Ieri sera nel corso della 40esima edizione de “La versiliana Festival” in cui un cantante e un attore condividono il palco per uno spettacolo in cui si ...

Daniele Del Moro "pompa" i muscoli/ VIDEO : "Lo sport? È tutto - non mi fermo mai!" : Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello 16 e la rottura con Martina Nasoni, si consola ufficialmente con lo sport: ecco il suo post in merito.

Daniele De Rossi - ora è ufficiale : è al Boca. Il VIDEO fa commuovere i tifosi : Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi è un giocatore del Boca Juniors. I Xeneizes hanno annunciato l’arrivo del centrocampista ex Roma, che ha firmato un contratto per un anno. Il club argentino ha postato sulle sue pagine social un emozionante video di presentazione del neo acquisto: "Un club fondat

Daniela Santanchè contro Agorà Estate : "La notizia del carabiniere ucciso data come fosse un bicchier d'acqua - se fosse stato un immigrato..." (VIDEO) : Una Daniela Santanchè imbizzarrita come non si vedeva da tempo - ricordate l'imitazione di Paola Cortellesi, con tanto di nitrito di risposta a una sonnolente Stefania Prestigiacomo? - quella che stamattina si è scagliata contro la giornalista Monica Giandotti, conduttrice di Agorà Estate. "Caos caldo" si legge in sovrimpressione come titolo dell'argomento del talk mattutino di Rai 3, quasi a preannunciare ciò che è poi effettivamente ...