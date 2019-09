Basket | Supercoppa Italiana 2019 in tv | su che canale vederla | programma | orari e

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sabato 21 settembre e domenica 22 al PalaFlorio di Bari andrà in scena ladi. A sfidarsi nel classico format delle Final Four saranno Happy Casa Brindisi, Banco di Sardegna Sassari, Umana Reyer Venezia e Vanoli Cremona. La competizione non vedrà ai nastri di partenza l’Olimpia Milano che lascerà il trono dopo tre successi consecutivi. Il torneo sarà l’ultimo banco di prova di una preseason che chiuderà i battenti con il botto. Nella prima delle due semifinali, palla a due ore 18.00, si sfideranno Sassari, finalista del campionato, e Cremona, qualificatasi grazie alla vittoria nella Coppa Italia. Alle 20.30, nella seconda sfida, scenderanno in campo Venezia, vincitrice dell’ultimo scudetto, e Brindisi che ha invece staccato il pass grazie alla finale di Coppa Italia della passata stagione. Laè su Eurosport ...

Pianeta_Basket : Supercoppa LNP 2019 Old Wild West - I record individuali della fase di qualificazione - BeliceIt : Basket: pubblicato il calendario dei quarti di finale della Supercoppa LNP - EurosportCare : @HikenNoFede2 @loupaya Ciao! Condivido con te l'attesa per l'inizio della nuova stagione! Le qualificazioni di FIBA… -