La lotta di Ascensiòn | una vita in cerca del corpo di suo padre | ora sarà seppellita

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Voglio essere sepolta con lui. Qui a Madrid”. Il desiderio di Ascensión Mendieta, che è morta il 16 settembre all’età di 92 anni, si sta per avverare. Dopo anni di battaglie, nel 2017 è riuscita a recuperare i resti del, ucciso durante la dittatura franchista. Ora i loro corpi potranno riposare vicini: l’uno affianco all’altro. Ildi Ascensión Mendieta, Timothy, è morto quando lei aveva 13 anni. Come tanti altri, è stato ucciso perché credeva in valori e ideali che il dittatore Francisco Franco considerava una minaccia. Timothy era capo del ramo locale di un sindacato e nella Spagna di quegli anni ciò fu sufficiente per giustificare una condanna a morte. È stato sparato contro il muro del cimitero di Guadalajara, a 50 chilometri da casa sua, il 16 novembre ...

