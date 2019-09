Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La liquidazione d'oro di Giovanni, poco più di 13 milioni di euro lordi, oltre al Tfr che gli spetta per legge come dirigente e che ingrosserà notevolmente la somma totale, si inserisce in una striscia di superassegni incassati daial vertice di grandi aziende al momento dell'uscita.

vdangerio : Da Romiti a Profumo e Castellucci: le liquidazioni d’oro dei manager italiani - fisco24_info : Da Romiti a Profumo e Castellucci: le liquidazioni d’oro dei manager italiani: La liquidazione d'oro di Giovanni Ca… -