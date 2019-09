Appalti | Di Maio | ‘M5S compatto su Sozzani | voto segreto va abolito’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Oggi in Parlamento solo il MoVimento 5 Stelle ha votatoa favore degli arresti domiciliari del deputato di Forza Italia Diegoe sulla richiesta di autorizzazione dei giudici a utilizzare intercettazioni telefoniche relative all’inchiesta che lo coinvolge.è accusato di finanziamento illecito dei partiti e, guarda caso, proprio certi partiti, approfittando del, oggi lo hanno salvato. Voi mi direte: e di cosa ti meravigli? E infatti mi meraviglio di chi si meraviglia. è proprio in questi casi che emerge tutta la differenza tra noi e il resto del sistema”. Lo scrive il ministro agli Affari esteri e capo politico del M5S Luigi Di, su Facebook.“Qui non si tratta di giustizialismo o di presunzione di innocenza – prosegue – Qui si tratta di normalità, di regole. Quando un ...

