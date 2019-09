A fine partita | litigio juventini con Cuadrado per il gol del pari dell’Atletico

Il Giornale : Per Paratici e Marotta lo sgarbo Lukaku è solo l’inizio di una partita senza fine : Parotta e Maratici come Montezemolo e Marchionne, o come Letta e Renzi. Due ex amici che finiscono con il farsi la guerra. Tony Damascelli, su Il Giornale, descrive ciò che sta accadendo tra il Chief Football Manager della Juve e l’ad dell’Inter. I due club sono sempre stati nemici, ora, però, alla battaglia storica tra i colori delle due squadre, si aggiunge quella legata all’arrivo, in nerazzurro dei due ex bianconeri Conte e ...