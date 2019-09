Juve - in manette 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. Ricattavano il club : «I biglietti o cantiamo cori razzisti» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura della Repubblica di Torino sono finiti alcuni gruppi ultrà della Juventus. Sono per ora 12 gli arresti eseguiti dalla polizia di Stato nei confronti di altrettanti esponenti di spicco del tifo bianconero. E’ in corso dalle prime ore della mattina, una vasta ...

Estorsione - violenza e riciclaggio : in manette dodici capi ultras Juventini : Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di Torino, coordinati dal Gruppo criminalità organizzata della Procura stanno effettuando, a partire dalle primissime ore di oggi, lunedì 16 settembre, un'ampia operazione contro alcune frange del tifo organizzato della società calcistica Juventus F.C. Per il momento sono stati tratti in arresto ben 12 capi ultrà e alcuni dei principali esponenti dei gruppi "Nucleo 1985", ...

Juventus - in manette i capi ultrà Ricatti per biglietti e bagarinaggio : Blitz nel cuore della curva della Juventus da parte della polizia. Nell'ambito dell'operazione denominata "Last Banner", la Digos di Torinoha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti