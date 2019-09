Alzheimer | effetti collaterali | farmaco aumenta il rischio di ricoveri per malattia

Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un team di ricerca canadese ha dimostrato che il donepezil, unutilizzato per il trattamento del morbo die altre demenze, raddoppia ildi ricovero in ospedale per rabdomiolisi rispetto ad altri farmaci. Si tratta di una condizione caratterizzata dalla distruzione delle cellule del muscolo scheletrico.

Notiziescientif : #Alzheimer, scienziati creano nuovo #farmaco che può contrastare effetti negativi sulla memoria… -