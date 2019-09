Basket | Mondiali 2019 | medaglia di bronzo alla Francia | rimontata e battuta l’Australia

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Nella finale per il terzo posto deididi CinagiocataWukesong Arena di Pechino laha conquistato il gradino più basso del podio battendo in rimontaper 67-59. E’a uscire nettamente meglio dai blocchi di partenza in un primo quarto che peraltro si concluderà con un punteggio molto basso, 16-11, gli aussie di Andrej Lemanis si portano sul 13-6 e poi sul 16-8, ma una tripla allo scadere di Nando De Colo attenua un po’ il distacco dei transalpini di Vincent Collet. Gli australiani difendono come indemoniati, in particolare è asfissiante Matthew Dellavedova, ma lo spettacolo in attacco è scarsissimo, tanto che il punteggio all’intervallo lungo è solo di 30-21 per, unico in doppia cifra Joe Ingles con 12 punti. Dopo il vantaggio massimo di +15 toccato dai Boomers lasi mette finalmente a giocare e trascinata da ...

