Sondaggi elettorali TP | Lega sempre al livello delle europee | Conte bis nasce impopolare

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 13 settembre 2019)TP,albisLe risposte di coloro che hanno partecipato al nostroo online sono piuttosto chiare, questo governo giallo-rosso non ispira fiducia. Solo il 39% ne nutre, molta nel 10,8% dei casi, abbastanza nel 28,2%. La grande maggioranza di fiducia non ne ha, il 46,4% non ne ha nessuna, il 13,5% solo poca. È del resto questo un dato in linea con quanto rilevato dalla gran parte degli altri istituti. E non è un caso che solo il 18,9% pensa che il governo durerà fino alla fine della legislatura. Per il 24,1% invece cadrà entro un anno, e per il 13,1% addirittura prima di Natale. C’è poi un 9,7% che pensa che non arriverà comunque al 2022, mentre per il 20,8% attenderà di far eleggere il successore di Mattarella in quell’anno. Adi intenzioni di voto in realtà le ...

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI, LEGA RIMANE IN TESTA: NIENTE RIPRESA PER IL M5S, RESTA SOTTO IL 17% - LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI, LEGA RIMANE IN TESTA: NIENTE RIPRESA PER IL M5S - fanpage : Sondaggi elettorali: Lega continua a scendere, crolla il centrodestra. In salita M5s e Pd -