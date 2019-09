“Stava morendo dissanguato” Barbara D’Urso | il racconto choc | i minuti drammatici del vip

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Fate prevenzione, fate sempre prevenzione” esordisce cosìD’urso prima di raccontare che Craig Warwick è riuscito a salvarsi grazie a un tempestivo controllo medico. In studio è presente anche il sensitivo inglese. “Avevo quattro ore di vita”, ha detto. Dopo essere stato dimesso dal policlinico di Messina, il sensitivo ha reso noto le ragioni del suo ricovero a fine agosto. L’ex concorrente de “L’Isola dei famosi” ha raccontato su Instagram di avere avuto una rara forma di trombosi. Tutto è nato dopo aver fatto le analisi del sangue: “Vengo raggiunto da una telefonata della dottoressa che mi avverte di un pericolo urgente; la mia emoglobina è sotto i 6 punti, la mia vita è a rischio, potrei morire in qualunque istante”. Dopo quella telefonata sarebbero stati gli amici di Craig a chiamare un’ambulanza.“Mi ...

alessandrapaga6 : RT @paulmonite: RAGA STO MORENDO mia zia stava raccontando a mia mamma della nascita della figlia di una collega e non ricordava il nome ed… - FabulousMixx : RT @paulmonite: RAGA STO MORENDO mia zia stava raccontando a mia mamma della nascita della figlia di una collega e non ricordava il nome ed… - penguinrauhl : RT @paulmonite: RAGA STO MORENDO mia zia stava raccontando a mia mamma della nascita della figlia di una collega e non ricordava il nome ed… -