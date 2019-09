Massimo Boldi | “Cipollino” ha ritrovato l’amore | ecco chi è la nuova fidanzata | 34 anni

Massimo Boldi ha ritrovato l'amore : ecco chi è la bella Irene che ha stregato il suo cuore : Il popolare comico, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da Me", ha svelato di essersi innamorato di Irene, 40enne lucchese che ha saputo conquistarlo con eleganza e discrezione. Massimo Boldi ha ritrovato l'amore. A confessarlo è stato lui stesso nel corso della prima intervista stagionale di Caterina Balivo a "Vieni da Me". Dopo la morte della compagna Marisa, il cui ricordo è ancora saldo nel suo cuore e nella sua mente, l'attore era ...

Vieni da Me - Massimo Boldi incerottato e col cappello in studio : svela alla Balivo il suo grosso guaio : Riparte Vieni da me, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1, e tra i primi ospiti in studio ecco Massimo Boldi. Si presenta in trasmissione con un cappello in testa, non per maleducazione ma perché l'attore, 74 anni, ha preso una brutta insolazione che lo ha costretto a coprirsi con un vis

Vieni da me - Massimo Boldi piange : “Alla mia età non è facile” : Vieni da me, Massimo Boldi si commuove: “Alla mia età non è facile” Ospite della prima puntata di Vieni da me è stato oggi Massimo Boldi, che è stato protagonista dell’ormai famosissima Cassettiera. Attraverso ricordi e filmati, Caterina Balivo ha intervistato uno degli attori più amati d’Italia e lo ha fatto anche piangere in più di un’occasione. Boldi, infatti, ha rivelato al pubblico del contenitore pomeridiano ...

Eros Ramazzotti - Marica Pellegrinelli e Massimo Boldi : "Incrocio di cuori" - la clamorosa intima amicizia : Prima della conferma arrivata dagli scatti rubati da Chi, a dare conferma della relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, era stato l'amico di famiglia del giovane rampollo Massimo Boldi. Tuttavia si apprende ora da Novella 2000, che Cipollino trascorre davvero molto tempo con la mamma del

Marica Pellegrinelli frequenta Charley Vezza Massimo Boldi conferma la notizia : La modella Marica Pellegrinelli in questo periodo sta frequentando Charley Vezza, con la quale trascorre notti folli a Ibiza e lunghe e calde giornate in spiaggia. E’ stato Massimo Boldi a dire per primo la notizia in un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiù” ha raccontato che Vezza e la Pellegrinelli si stanno frequentando, ma hanno scelto di mantenere un basso profilo, almeno per il momento. La fonte di Boldi sarebbe, a ...

"L'ex moglie di Eros Ramazzotti frequenta Charley Vezza" - parola di Massimo Boldi : "Marica Pellegrinelli? Lei frequenta Charley Vezza, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata". A sostenerlo, con ostentata sicurezza, è Massimo Boldi. L’attore comico lo ha detto al settimanale Di Più. L'ex moglie di Eros Ramazzotti (la rottura, ufficialmente, risale allo scorso luglio), dunque, avrebbe una nuova fiamma; Charley Vezza è un imprenditore proprietario del marchio Gufram. Era stato il settimanale Oggi a ...

E tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza “spunta” Massimo Boldi : “Marica Pellegrinelli? Lei frequenta Charley Vezza, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata”, a parlare è Massimo Boldi che in un’intervista al settimanale DiPiù ufficializza una notizia che circolava da tempo. Era stato il sito Dagospia a svelare l’identità del nuovo compagno della ex moglie di Eros Ramazzotti, proprio il ricchissimo rampollo proprietario del marchio Gufram. Secondo alcuni una ...

Massimo Boldi rivela : ‘Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno insieme’ : “Marica Pellegrinelli? Lei frequenta Charley Vezza, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata”, parola di Massimo Boldi. L’attore di Tifosi, Fratelli d’Italia e molti altri film ha dichiarato a Di Più, in un’intervista riportata anche da Il tempo, che l’ormai ex moglie di Eros Ramazzotti ha oggi una nuova fiamma proprio in Charley Vezza, imprenditore proprietario del marchio Gufram. Dopo gli ...

Dopo Eros - Marica Pellegrinelli ha un nuovo flirt : parola di Massimo Boldi - : Serena Granato L'attore comico Massimo Boldi ha spifferato alcuni particolari sulla vita privata di Marica Pellegrinelli, ormai ex moglie di Eros Ramazzotti Dopo aver annunciato, tramite un comunicato diramato dall'agenzia Ansa, la loro rottura, gli ormai ex coniugi Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati al centro del gossip. Questa volta, a far parlare dei due vip sono alcune dichiarazioni rilasciate dall'attore comico ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - Massimo Boldi : "Conosco il fidanzato Charley Vezza e vi dico che..." : "Charley e Marica Pellegrinelli si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione". Massimo Boldi, in una intervista al settimanale Di Più, parla della storia d'amore tra l'ex moglie di Eros Ramazzotti e il giovane imprenditore che conosce molto bene: "S

Massimo Boldi le ragazze mi cercano per avere popolarità e oggi sono single : L’attore comico Massimo Boldi al settimanale “oggi” ha parlato della sua vita sentimentale allo stato attuale da single, dopo la morte della moglie Marisa Selo, ebbe una lunga relazione con l’attrice Loredana De Nardis, terminata dopo circa 14 anni, dopo la pubblicazione di una serie di foto che ritraevano l’attrice in compagnia di un altro uomo. All’epoca, seguì anche un botta e risposta, a mezzo stampa, tra Boldi e la ...

Massimo Boldi sono solo! Le ragazze mi cercano per avere popolarità : Massimo Boldi durante un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” ha parlando della sua vita sentimentale allo stato attuale. L’attore e comico dopo la morte della moglie Marisa Selo, ebbe una lunga relazione con l’attrice Loredana De Nardis, terminata dopo circa 14 anni, dopo la pubblicazione di una serie di foto che ritraevano l’attrice in compagnia di un altro uomo. All’epoca, seguì anche un botta e risposta, a mezzo stampa, tra Boldi e la ...