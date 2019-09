Sicilia | Anas | al via lavori svincolo Resuttano A19

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Palerm, 6 set. (AdnKronos) – Da lunedì 9 settembre, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo le rampe dellodidell’autostrada A19 ‘Palermo-Catania”. Lo rende noto l’. L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.Le rampe dellosaranno chiuse alternativamente a seconda dello stato di avanzamento del cantiere e, per i veicoli provenienti da Palermo e da Catania, verrà apposta segnaletica provvisoria in prossimità degli svincoli di Irosa e Ponte Cinque Archi.L'articolo, al viaA19 CalcioWeb.

corriereag : Sicilia, anas, chiusura delle rampe dello svincolo di Resuttano dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” per intervent… - corriereag : Sicilia, anas, chiusa al traffico la SS121 per cavalcavia danneggiato - - VAIstradeanas : #Sicilia: #SS121 chiusa al traffico per cavalcavia danneggiato da trasporto eccezionale ?? statale chiusa tra… -