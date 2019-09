LIVE Italia-Angola basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | azzurri avanti di otto punti a metà

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LAGENERALE DEIDIDALLE 9.30 23-11 Tre liberi di Marco Belinelli. Ottimo primo quarto del giocatore degli Spurs, che ha già. 20-10 Splendida penetrazione mancina di Belinelli. 18-10 Due liberi per Hackett. Quattro minuti al termine del primo quarto. 16-10 Grande schiacciata di Paulo. 16-8 Hackett vola in contropiede e timeoutimmediato. 14-8 TRIPLAAAA! Marco Belinelli apre il suo score personale. 11-8 Un solo libero anche per Gallinari. 10-8 Schiacciata di Biligha! Altra rubata del centro azzurro, che poi vola in contropiede a schiacciare. Hackett, però, fa 0/2 dalla lunetta.già in bonus quando dopo quattro minuti giocati. 8-8 Bellissima tripla dall’angolo di Domingos. Inizio di match equilibrato. 8-5 Un solo libero per Biligha, che si era procurato due ...

matteosalvinimi : La Merkel prende una sonora batosta alle elezioni regionali di casa sua ma prova a imporre il suo governo in Italia… - matteosalvinimi : Altro che “responsabili”, qui ci sono parlamentari che pensano solo a difendere la poltrona e da giorni litigano pe… - ilvolo : Ciao #IlVolovers! Stasera alle 21:20 andrà in onda su Italia 1 in prima serata “Battiti Live Compilation”, un best… -