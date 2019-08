Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) “di. Cesso ambulante. Vacca. Peppa Pig. Sbaglio di natura”, inizia così l’ultimo post della scrittriceche, tramite, Facebook ha voluto denunciare glinegli ultimi 14 mesi sui social network. Un periodo di tempo che lafa coincidere con la durata del primo governo Conte, puntando il dito contro i sostenitori di un Ministro in particolare (plausibilmente il riferimento è a Matteo Salvini, titolare del Ministero dell’Interno dell’esecutivo gialloverde).“Sono sui socialmedia da 11 anni, ma quello che mi sono sentita dire negli ultimi 14 mesi non ha precedenti. 14 mesi. Tanto è durato il governo uscente, tanto è durato il processo di promozione dell’insulto da bar a linguaggio istituzionale.commenti sono apparsi a centinaia sulle pagine ufficiali di un ...

HuffPostItalia : Michela Murgia: 'Scrofa, palla di lardo: mai ricevuti tanti insulti come in questi 14 mesi di governo' - cellofantonio : RT @HuffPostItalia: Michela Murgia: 'Scrofa, palla di lardo: mai ricevuti tanti insulti come in questi 14 mesi di governo' - LinaLivoli : RT @HuffPostItalia: Michela Murgia: 'Scrofa, palla di lardo: mai ricevuti tanti insulti come in questi 14 mesi di governo' -