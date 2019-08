Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il presidente del Torino, Urbano, ha parlato ieri a Skydella trattativa intavolata con il Napoli per il futuro di Simone. “Ci sianofatto i nostri tentativi. Maalternative” Sembrerebbe quasi un ultimatum a De Laurentiis, con il qualeha parlato più volte nelle ultime settimane, raggiungendo l’accordo per l’attaccante partenopeo. Prestito di 10 milioni, 10 di riscatto tra due anni oppure il 50% a testa dalla futura rivendita, entro il 2021. Ma per concludere davvero l’affare, deve arrivare un attaccante a sostituire. Ecco perché tutto resta in stand-by. Oggi il Corriere dello Sport conferma quanto dichiarato ieri da Sky, e cioè chela Fiorentina starebbe pensando acome alternativa di mercato. L’attaccante è stato però promesso al Torino. Il problema è che finora è rimasto al suo ...

napolista : Cairo: “Per Verdi ci siamo mossi, ma abbiamo anche delle alternative” Le parole del presidente del Torino sembrano… - ale_sottile : @68shoulder @GranataAndy @TorinoFC_1906 #Cairo è uomo astuto e nel business del calcio spicca per avarizia. Dobbiam… - Andi_26395 : Ecco di Imprenditore e presidente di soc calcistica che scende in politica abbiamo già dato, con pessimi risultati.… -