Roma | nella clinica mobile dei Medici per i diritti umani | ‘’Ultimi sgomberi hanno reso

Roma - il funerale di Diabolik è un’altra pagina nera nella lotta ai poteri criminali : A Roma è stata scritta un’altra, l’ennesima, pagina nera nella lotta ai poteri criminali. Un silenzio mediatico e politico ha coperto il funerale-show di Fabrizio Piscitelli, signore della droga e della curva laziale. Piscitelli è stato ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca in pieno giorno. I funerali sono stati celebrati con fumogeni, saluti Romani e odio nei confronti dei giornalisti presenti. Non ho letto ...

Terremoto Emilia Romagna : lieve scossa nella costa emiliana [MAPPE e DATI] : Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa Emiliana. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata in Emilia Romagna, nella costa a ridosso di Ravenna. Il sisma è avvenuto alle 10:51 ed ha avuto ipocentro a 30 Km di profondità. L'articolo Terremoto Emilia Romagna: lieve scossa nella costa Emiliana [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Antonella Clerici - la vacanza Romantica con Vittorio Garrone : “Si vola” : Antonella Clerici: continua la vacanza romantica in Francia con il compagno Vittorio Garrone Continuano le vacanze agostane per Antonella Clerici e il suo compagno Vittorio Garrone. L’amata conduttrice e il facoltoso imprenditore anche quest’anno hanno scelto come meta vacanziera la Francia e nello specifico la regione della Normandia. Una posto davvero speciale per Antonellina dove […] L'articolo Antonella Clerici, la vacanza ...

Nella notte ci sono stati due piccoli terremoti alle isole Eolie e in Romagna : Nella notte tra sabato e domenica ci sono state due lievi scosse di terremoto in Italia, rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): una di magnitudo 3.5 alle isole Eolie, in Sicilia, alle 23.35 di sabato; una di magnitudo 3.6

Terremoto : nella notte nuove scosse in Romagna e alle Eolie : scosse di Terremoto sono state registrate intorno alla mezzanotte in Romagna e alle isole Eolie, senza causare danni a persone o cose. Dopo il sisma del tardo pomeriggio, un nuovo movimento tellurico ha colpito la Romagna alle 00.01. La magnitudo rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di 3,6, profondità 7 km, con epicentro nuovamente a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Un Terremoto di ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

OPEN ARMS 'UNA BOMBA AD OROLOGERIA'/ Polizia nella sede della Guardia Costiera a Roma : OPEN ARMS una "BOMBA ad orologeria". Stamattina la Polizia giudiziaria si è recata nella sede della Guardia Costiera in quel di Roma: i dettagli

Open Arms - la polizia nella sede della Guardia costiera a Roma. Il comandante : "La nave è una bomba ad orologeria" : La Procura di Agrigento valuta i documenti per ricostruire la catena di comando che ha portato a bloccare lo sbarco. Indagini anche sulle valutazioni diverse dello stato di salute dei migranti sbarcati per motivi sanitari

Accadde oggi - 17 agosto 2008 : muore Franco Sensi - uno dei presidenti più amati nella storia della Roma : Il 17 agosto 2008 ci lasciava Franco Sensi, storico presidente della Roma. Ventesimo presidente della storia giallorossa, Franco Sensi è ricordato con affetto dai tifosi della Roma, specialmente per aver regalato la gioia del terzo scudetto (quello del 2001). Fu anche imprenditore petrolifero, immobiliare ed editoriale e fu proprietario anche di Foggia, Nizza e Palermo. Ma l’amore per la Roma fu ineguagliabile. Quindici anni di ...

Terremoto - scossa a Roma : paura nella Capitale [MAPPE e DATI LIVE] : paura a Roma in questa sera d’agosto: una scossa di Terremoto è stata registrata alle ore 21.35. Il sisma, di magnitudo 2.0, ha avuto epicentro a Colonna, nella Città Metropolitana di Roma, mentre ipocentro a soli 9.5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto lieve, ma anche molto superficiale, avvenuta in una zona densamente popolata, pertanto sono stati in molti ad avvertirla e ad allertare i vigili del fuoco. Non si registrano ...

Escursionista Romano accusa malore nella Riserva dello Zingaro : salvato da elicottero dell’Aeronautica Militare [FOTO] : Sesto intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dall’inizio dell’anno nella Riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e Carabinieri. Poco prima delle 17,30 alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti per richiedere l’intervento dei sanitari per un Escursionista che aveva accusato un malore mentre si trovava a Cala Marinella. In pochi minuti è stato allertato il ...

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi : “Selvaggia Roma? Per me non esiste” : Fanno sul serio Chiofalo e la Fiordelisi, già pronti a vivere insieme nonostante facciano coppia da appena 5 mesi. Li vedremo a Temptation Island Vip? Francesco è inoltre durissimo con la ex Selvaggia Roma: "Quando ho scoperto di avere un tumore mi ha quasi augurato la morte, non voglio più avere alcun rapporto con lei".Continua a leggere

Roma - pacchi sospetti trovati a Palazzo Chigi e nella sede Pd del Nazareno : contengono eroina : Due pacchi sospetti, entrambi contenti eroina. Uno è stato recapitato a Palazzo Chigi. L’altro davanti all’ingresso del Nazareno, la sede del Partito democratico a Roma. nella sede del governo è arrivata una busta gialla senza mittente. Le analisi sulla sostanza sono state eseguite dai vigili del fuoco. Stessa scena anche davanti alla storica sede dei democratici: gli artificieri della polizia hanno trovato la droga ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...