Governo | la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier Salvini ci riprova | il

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini tenta il M5s - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Consultazioni Governo 27 agosto 2019 : gli scenari di risoluzione della crisi : Consultazioni governo 27 agosto 2019 : gli scenari di risoluzione della crisi Consultazioni governo : il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rimanda tutti a martedì 27 agosto , quando ci sarà un nuovo giro. Una pausa di riflessione, dunque, che potrà essere costruttiva per arrivare all’inizio della prossima settimana con idee chiare e decise, per proporre al Quirinale un governo solido e stabile, altrimenti saranno nuove elezioni. Il ...

Governo : Moody’s - elezioni a fine ottobre scenario più probabile : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Le prospettive per l’Italia rimangono particolarmente incerte. La continua instabilità politica e i disaccordi con l’Ue hanno alimentato la persistente incertezza e condizioni finanziarie più restrittive”. E’ quanto si legge nell’aggiornamento di agosto del Global Macro Outlook 2019-20 di Moody’s che rispetto alla recente crisi di Governo evidenzia come ...

Crisi di Governo - è il giorno di Conte al Senato : incertezza sui possibili scenari : Oggi, martedì 20 agosto, sarà una giornata chiave per questa strana Crisi di governo. Alle ore 15, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà infatti in Aula al Senato. Il Contenuto delle sue comunicazioni è ancora un mistero, ma certamente non perderà l'occasione per difendere l'operato del suo esecutivo e per "inchiodare" Matteo Salvini alle sue responsabilità. Intanto, il ministro dell'Interno, a Radio 24 ha dichiarato "Che senso ha ...