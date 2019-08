Giampaolo | “Per me è un sogno essere al Milan”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019)nella prima conferenza da allenatore del Milan prima della gara contro l’Udinese, fa il punto sui primi mesi in rossonero “Per me è un. Ma lo è anche per i calciatori. Sono in un posto eccezionale, se qui vuoi lavorare puoi sbizzarrirti. Ho feeling con i giocatori e ho una visione, so dove voglio arrivare ma servono degli step. Ho bidi tempo per affinare delle sintonie e un modello di gioco che comunque portiamo avanti, anche di fronte a eventuali difficoltà”. Ed esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto “Io ho la fortuna di lavorare con dirigenti che sono stati grandissimi calciatori e conoscono le dinamiche interne a una squadra di calcio. Non sono semplici dirigenti ai quali manca il punto di vista tecnico, quello raffinato. Loro sanno bene cosa fare. Solitamente mi lamento quando i calciatori non si fidelizzano. Mi lamento ...

Guillaumemp : Non so come andrà Giampaolo al #Milan. Una cosa però la so : lo ascolterei parlare di calcio per ore e ore. - AntoVitiello : #Giampaolo: '#Suso? Felice che resti, anche se col mercato può succedere di tutto. #Silva un po condizionato ma si… - tattabo10 : RT @Guillaumemp: Non so come andrà Giampaolo al #Milan. Una cosa però la so : lo ascolterei parlare di calcio per ore e ore. -