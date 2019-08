Calciomercato | le notizie del giorno | ufficialità al Napoli | attaccante per la Samp

Calciomercato MILAN NEWS/ Come Icardi già Ibra - Vieri e Crespo! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie: prima di Icardi passarono da una parte all'altra del naviglio campioni Come Vieri fino a Crespo

Calciomercato Napoli News/ Careca : 'Lozano ha qualità - Icardi...' - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie sulle trattative azzurre: l'ex centravanti partenopeo ha parlato del messicano e dell'interesse per l'argentino.

Calciomercato Juventus News/ Mandzukic-Miranda e non solo col Barça - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative bianconere. Il croato dovrebbe trasferirsi in blaugrana per arrivare al giovane terzino.

Calciomercato Roma News/ Non solo Lipsia sulle tracce di Schick - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: sirene tedesche per il centravanti ceco, spunta anche un'altra pretendente.

Calciomercato ROMA NEWS/ Salta Rugani - idea Kalinic - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: Salta Rugani, il difensore non sarà nella Capitale. idea Kalinic per l'attacco.

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Llorente a un passo! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente ormai vicino. E senza Icardi, Milik è destinato a restare

Calciomercato MILAN NEWS/ Clamoroso inserimento per Icardi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative rossonere: Clamoroso inserimento per Icardi? Laxalt conteso tra Atalanta e Marsiglia

Calciomercato - le notizie di oggi – Torna Guarin - Fiorentina scatenata - l’Atalanta guarda in Brasile : Guarin Torna IN ITALIA, I NOMI PER IL LECCE – Ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le ultime novità. Il Paris Saint Germain ha rifiutato una maxi offerta del Real Madrid per Neymar, la notizia clamorosa è stata riportata da ‘L’Equipe’. Secondo il quotidiano francese i ‘blancos’ hanno offerto addirittura 100 milioni di euro più tre calciatori: James Rodriguez, Gareth Bale e Kaylor Navas, la risposta del club francese è stata ...

Calciomercato Inter news/ Sanchez non si allena con lo United ma... - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie: Sanchez non si allena con il Manchester United, ma c'è una motivazione burocratica per questa assenza.

Calciomercato Napoli News/ Icardi sfuma definitivamente? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, ultime notizie: gli azzurri rinunciano a Mauro Icardi e si gettano su Llorente. Intanto in difesa in uscita Elseid Hysaj.

Calciomercato Milan News/ Angel Correa sì - ma solo se parte Silva - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: nel mirino Angel Correa, ma prima di arrivare al calciatore dell'Atletico Madrid devono cedere André Silva.

Calciomercato - le notizie di oggi – Colpo di scena Neymar-Juve - la nuova Roma e il botto della Fiorentina : Colpo DI scena Neymar-Juve – Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventuscontinua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, ...

Calciomercato Milan News/ Laxalt all'Atalanta : si deciderà domani - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News: Laxalt verso l'Atalanta col formula del prestito, ma manca l'ok del giocatore. Le Ultime notizie sulle trattative rossonere.

Calciomercato INTER NEWS/ Alexis Sanchez sarà domani a Milano - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Alexis Sanchez domani potrebbe essere a Milano, solo dettagli da limare.