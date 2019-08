Pyongyang: Usa fermino manovre militari

La Corea del Nord "non è interessata" a riprendere i colloqui sul nucleare con gli Usa fintanto che non interromperanno le "attivitàostili". La presa di posizione giunge mentre l'inviato speciale americano, Stephen Biegun, è a Seul per una visita finalizzata alla ripresa dei negoziati. Nelle ultime settimaneha lanciato diversi missili a corto raggio in risposta alle esercitazionicongiunte tra le forze statunitensi e sudcoreane, considerate alla stregua di prove generali di invasione.(Di giovedì 22 agosto 2019)