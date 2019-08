Gianna Nannini | a novembre uscirà il nuovo album intitolato “La differenza”

Gianna Nannini : in autunno il nuovo album made in Nashville : Il 15 novembre esce “La differenza”, il nuovo atteso album di inediti di Gianna Nannini. È il diciannovesimo album in studio della rocker italiana per antonomasia, che arriva a distanza di due anni da “Amore gigante”. In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di realizzare “La differenza” (Sony Music) nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, ...

Paura in mare per Gianna Nannini è stata punta da una medusa viola : Gianna Nannini in questi giorni si rilassa al mare, ma mentre si trovava in acqua è stata punta da una medusa viola è tra le più urticanti. La Nannini ha voluto raccontare il fatto, la medusa pare che l’abbia colpita sul volto che prima di poterlo rivedere, sarà necessario attendere qualche giorno. Il motivo? Sembra infatti che il morso della medusa viola abbia lasciato delle conseguenze piuttosto pesanti sul volto dell’artista che nelle ...

A novembre esce “La differenza” - il nuovo album di Gianna Nannini : Il 15 novembre esce "La differenza", il nuovo album di inediti di Gianni Nannini. È il diciannovesimo album in studio della rocker italiana per antonomasia, che arriva a distanza di due anni da "Amore gigante". In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di realizzare "La differenza" (Sony Music) nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, nel ...

La Differenza è il nuovo album di Gianna Nannini registrato a Nashville - nel regno della musica analogica : Il nuovo album di Gianna Nannini arriva a novembre, lo annuncia l'artista. Dopo aver raccontato sui social dello scontro con la medusa viola e del suo "occhio semichiuso" e della sua "fronte horror" Gianna Nannini aveva anticipato che oggi avrebbe comunicato qualcosa di molto importante. L'annuncio è arrivato puntuale questa mattina: l'artista ha un nuovo album in programma, che verrà rilasciato nel periodo autunnale. Il 15 novembre è la ...

Gianna Nannini e la vacanza choc : La puntura della medusa viola è bestiale : La rocker de I Maschi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Instagram, parlando ai suoi fan dello scontro vissuto con una medusa viola. La rocker de I Maschi, Gianna Nannini, è tornata a catalizzare l'attenzione dei media. La cantautrice italiana nata a Siena ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram, nella cui descrizione ha fatto sapere di essere stata vittima di uno scontro accidentale con una medusa.\\ “Nuotando ...

“Il mio volto è da horror”. Brutta disavventura per Gianna Nannini : Incidente per Gianna Nannini. La cantante, ora, ha il viso deturpato e, prima che torni normale, ci vorrà un bel po’. È stata la star in persona a raccontarlo su Instagram: “Nuotando in mare ‘controcorrente’ mi sono scontrata con una medusa viola, l’impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia… La parte sinistra del volto, specialmente la fronte, è un po’ ‘horror’ e l’occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso. Ci vorrà ...

Gianna Nannini : “Mi sono scontrata con una medusa viola. La puntura è bestiale - in faccia” : “Nuotando in mare ‘controcorrente’ mi sono scontrata con una medusa viola, l’impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia“. Gianna Nannini ha raccontato in un post su Instagram la disavventura che le è capitata durante le vacanze al mare quando, nuotando, è stata punta in viso da una medusa. L’impatto con l’animale è stato forte e ha avuto conseguenze: “La parte sinistra del volto, ...

Gianna Nannini : madre di Penelope - moglie di Carla e protagonista di Techetecheté : Tra le figure più carismatiche della musica pop italiana degli ultimi quarant’anni, la rocker toscana Gianna Nannini è stata protagonista dell’appuntamento con Techetecheté andato in onda martedì 23 luglio su Rai1 dalle 20.30 circa in poi. La cantante di Notti magiche, che di recente ha subito anche una brutta caduta sul palco, ha goduto di una retrospettiva completa sulla sua carriera e i suoi successi, a quarantatré anni dagli ...