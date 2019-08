Sparatoria Parigi 21 agosto 2019 | tre feriti sul set del rapper Booba

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 21 agosto 2019)21: tresul set delin una banlieue dinella notte del 21: una decina di persone dotate di armi da fuoco e mazze da baseball ha fatto irruzione in un hangar nella zona industriale di Aulnay-sous-Bois, nell’area Seine-Saint-Denis, dove ilera impegnato nelle riprese del suo ultimo videoclip. L’agguato è avvenuto verso mezzanotte e ci sono stati diversi, come riportano diverse fonti confermate da Europe 1. Stando alle prime notizie, ilnon era presente sul set al momento della: uno dei presenti è stato invece colpito da una pallottola sulla gamba, ma le sue condizioni non risultano gravi.21: la ricostruzione dell’episodio Stando alle ricostruzioni di Le Parisien, davanti all’hangar dove si stavano girando le riprese del clip per il ...

