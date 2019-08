Oroscopo 22 agosto | per il Capricorno possibili chiarimenti in una storia

L'Oroscopo di domani 22 agosto : Pesci capriccioso - Sagittario esuberante : L'oroscopo di giovedì approfondisce in chiave astrologica le sensazioni amorose e le opportunità lavorative, tenendo conti dei transiti planetari favorevoli. Le energie positive della congiunzione astrale di Venere e Marte in Vergine beneficeranno anche lo Scorpione, il Cancro, Toro e Capricorno mentre una nuova carica intellettiva conferita da Mercurio in Leone sarà utile anche a Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 22 agosto : Toro innamorato - Bilancia energica : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì prevede l'entrata di Venere in Vergine. L'astro dell'amore, nel domicilio astrologico sesto, rende i sentimenti piuttosto pratici e smorza un po' quel sentimentalismo tipico di Venere. Anche se l'amore diventa più concreto, comunque garantirà dei momenti imprevedibili anche a Scorpione, Cancro, Toro e Capricorno, tutti da vivere con slancio. Di seguito le previsioni astrali segno per segno per la ...

L'Oroscopo di domani giovedì 22 agosto - 1^ metà zodiaco : Marte e Venere in trigono a Urano : L'oroscopo di domani 22 agosto 2019 anticipa come potrebbe evolvere il prossimo giovedì in relazione ai primi sei segni dello zodiaco. In gran fermento l'Astrologia quotidiana, pronta a dare le direttive su cui si basare sia la classifica stelline che le relative predizioni astrali di oggi. Curiosi di scoprire come saranno le stelle in merito ai comparti legati all'amore e lavoro? Certo che sì, pertanto vi diciamo subito che ad avere il massimo ...

L'Oroscopo del giorno - mercoledì 21 agosto : dubbi in amore per Leone - Scorpione positivo : Durante la giornata di mercoledì 21 agosto, i nativi Vergine si sentiranno molto più energici, mentre per il Sagittario ci saranno tanti successi sul posto di lavoro. Il Capricorno cercherà il successo sul posto di lavoro, mentre l'Ariete si sentirà particolarmente nervoso. Per il Leone sarà una giornata ricca di dubbi in amore, mentre il Toro inizierà a fare progetti per la stagione invernale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Oroscopo 21 agosto : Ariete insoddisfatto - Pesci rassicurati : L'Oroscopo del 21 agosto è pieno di novità per i 12 segni zodiacali. Periodo positivo per i nativi dei Gemelli, mentre per le persone dei Pesci si prospetta una giornata calma. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore e lavoro per questo mercoledì. Oroscopo di oggi 21 agosto da Ariete a Vergine Ariete – In queste prossime 48 ore evitate di strafare e di discutere su ogni cosa. Questo mercoledì porta alcune insoddisfazioni e qualche ...

Oroscopo 21 agosto : per il Sagittario piccole difficoltà in amore : Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 21 agosto 2019, giornata che vedrà il Toro coinvolto in alcune ripensamenti sentimentale del passato. Per il Capricorno invece momento di forza nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo di questo mercoledì con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti della giornata. Previsioni Oroscopo del 21 agosto Ariete: in amore le coppie ...

Oroscopo del weekend dal 23 al 25 agosto : giorni non ottimali per i Pesci : agosto è giunto ormai al suo termine ed il penultimo weekend del mese si preannuncia interessante, secondo l'Oroscopo, per la maggior parte dei segni zodiacali. Il Toro si troverà in un periodo positivo per il lavoro, mentre il Leone sarà pronto ad affrontare viaggi di piacere. I nati sotto al segno dei Pesci, invece, affronteranno questo fine settimana sottotono, ma non è assolutamente il caso di deprimersi. Di seguito le previsioni nel ...

Oroscopo settimanale dal 26 agosto all'1 settembre : cambiamenti per Leone - Vergine ansiosa : Le previsioni degli astri dal 26 agosto all'1 settembre si prospettano piene di impegni sul lavoro per il Toro mentre lo Scorpione sarà pieno di energie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello lavorativo sarete molto indaffarati e vi destreggerete tra le richieste dei vostri superiori. Chi ha un'attività in proprio potrà aver modo di portare avanti dei progetti molto importanti. In ...

L'Oroscopo del giorno 22 agosto - 2ª sestina : cinque stelle a Scorpione ed Acquario : L'oroscopo del giorno 22 agosto 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti il prossimo giovedì. A finire sotto la nostra puntigliosa lente astrale, l'amore e il lavoro analizzati in esclusiva per conto dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Pertanto, occhi puntati in esclusiva sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nel corso della giornata ...

Paolo Fox - Oroscopo domani : le previsioni del giorno (21 agosto) : oroscopo di domani, mercoledì 21 agosto 2019: le previsioni dello zodiaco di Paolo Fox Anche per la giornata di domani, 21 agosto, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo dal numero speciale di DiPiù “Stellare” uscito in edicola qualche settimana fa, contenente le previsioni dettagliate di ogni singolo giorno di questo mese. L’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 21 agosto, dice che il Leone avrà una ...

L'Oroscopo di domani 21 agosto : Leone poliedrico - Cancro arrogante : L'oroscopo di mercoledì propone un quadro astrale impeccabile con la Luna in Ariete e Marte in Vergine. Gli altri pianeti, stabili in alcuni segni fortunati come quello del Leone che accoglie Venere, incrociano le loro energie benefiche sprigionando sensazioni positive utili per evolvere. L'amore diventa così più ambizioso per Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete. Il lavoro avrà una spinta in più e sarà governato da Saturno stabile in ...

L'Oroscopo di domani 21 agosto - 1ª sestina : mercoledì con Luna in Toro e Venere in Vergine : L'oroscopo di domani mercoledì 21 agosto 2019 porta all'attenzione delle cronache astrali due transiti davvero spettacolari. Ansiosi di sapere quali sono? Ebbene, la giornata in esame quest'oggi pone in risalto il passaggio della Luna in Toro a partire dalle ore 06:37 della prima mattinata. Di lì a poco, precisamente alle ore 09:37, il cielo del momento annovererà la nuova figura astrologica espressa dal transito del Pianeta Venere in Vergine. ...

L'Oroscopo del giorno martedì 20 agosto : nuovi incontri per Acquario - Ariete instancabile : Durante la giornata di martedì 20 agosto, i nativi Sagittario faranno tanti nuovi incontri, mentre Ariete riuscirà a portare a termine molti incarichi senza alcuna fatica. Giornata in salita per i nativi Acquario, mentre per i Cancro ci saranno novità sul posto di lavoro. Infine, i Gemelli si sentiranno alquanto nervosi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 20 agosto 2019. Previsioni oroscopo ...