Mattarella dà il via alle consultazioni | ecco i tempi per gestire la crisi

Crisi di Governo - al via le Consultazioni di Mattarella : le dirette di mercoledì 21 agosto 2019 : Dopo il caldissimo martedì pomeriggio al Senato, con le dimissioni di Giuseppe Conte in prima serata, la Crisi di Governo entra nella fase delle Consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: e il pensiero va subito a un anno fa e alla sintesi che ne offrì Diego Bianchi con Propaganda Live, tra scale tortuose e porte scardinate nel Palazzo del Quirinale.prosegui la letturaCrisi di Governo, al via le Consultazioni di ...

M5s - al via l’assemblea dei parlamentari. Di Maio : “Salvini ha fatto un disastro. Aprire al Pd? Dobbiamo affidarci a Mattarella” : Lo scorso 8 agosto Matteo Salvini ha chiamato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per annunciare quella che da lì a poco avrebbe tolto la fiducia al governo. “Ci disse che i suoi non volevano più andare avanti”. Lo ha raccontato – secondo quanto è filtrato alle agenzie di stampa – uno dei destinatari di quella telefonata, e cioè il capo politico del M5s aprendo l’assemblea congiunta dei parlamentari nell’auletta dei ...

Sergio Mattarella - "avviati i primi contatti". Indiscrezione dal Quirinale : dove porta la pista della crisi : "Avviati i primi contatti". Sergio Mattarella si prepara al peggio, accorcia le vacanze alla Maddalena e torna al Quirinale per seguire da vicinissimo la crisi di governo. Martedì 20 agosto Giuseppe Conte parlerà al Senato, accuserà frontalmente (così filtra da Palazzo Chigi) il suo vice Matteo Salv

Crisi di governo - Di Maio all’assemblea M5s : “Via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...

Sergio Mattarella - il timing della crisi e la strategia : premier esterno - via Salvini dagli Interni : Matteo Salvini ha fretta di arrivare al voto e così spera che la convocazione del premier Giuseppe Conte in aula al Senato (dopo la sfiducia presentata dal Carroccio), avvenga il prima possibile. La data auspicata è quella di martedì 13 agosto, mentre le opposizioni cercano di prendere tempo e propo

Sicurezza bis - Mattarella firma il decreto ma rileva due criticità : “Rilevanti perplessità”. E invia una lettera a Conte - Fico e Casellati : Sergio Mattarella ha firmato il testo che converte in legge il decreto Sicurezza bis, ma ha rilevato nel provvedimento patrocinato dalla Lega due criticità. Il Presidente della Repubblica ha Contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. I Contenuti del decreto “appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal ...

Dl Sicurezza bis - Mattarella promulga la legge ma invia lettera a Conte - Casellati e Fico : Il presidente della Repubblica promulga il decreto Sicurezza bis, ma evidenzia due criticità, chiedendo pertanto un nuovo intervento normativo. Le perplessità espresse dal Colle sono state evidenziate in una lettera inviata ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al premier Conte.Continua a leggere

Don Sturzo : Mattarella - ‘suo patrimonio prezioso per tempi nuovi che viviamo’ (2) : (AdnKronos) – “La sua azione politica, il suo pensiero, i suoi scritti, che ancora costituiscono materia di studio e di riflessione, mostrano con evidenza -afferma il Capo dello Stato- come egli sia stato uno dei protagonisti della storia democratica italiana. Fu decisivo nel superare il non expedit, nel rendere così i cattolici cittadini pienamente partecipi della cosa pubblica. Il processo che seppe innestare contribuì alla ...

Caro Mattarella - è tempo di rimettere l’Italia sulla giusta via : Sergio Mattarella è il nostro presidente del cuore e ogni italiano con la testa sulle spalle dovrebbe ringraziare il cielo per avere oggi un capo dello stato che in modo discreto ma deciso è riuscito spesso a stemperare l’isteria dell’Italia sfascista, populista e anti europeista. Ma con lo stesso a

Sergio Mattarella - il piano in caso di crisi : "Dal Colle già partiti i piccioni viaggiatori". Nuovo terremoto : Nella pentola del Colle bolle roba grossa, e indigesta per Matteo Salvini. Di fronte alla prospettiva di crisi di governo avanzata dal leader della Lega, i quirinalisti si sono scatenati per "leggere le carte di Sergio Mattarella. Il presidente non è "un interventista" alla Giorgio Napolitano, sotto

Universiadi Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

Mattarella dà il via a Napoli alle Universiadi : Universiadi, Mattarella: Questo grande evento sportivo contribuirà a rafforzare i rapporti tra le nazioni del mondo.

Governo vara piano anti-infrazione : taglia deficit e congela 1 - 5 miliardi. Mattarella : non vedo ragioni per avviare procedura contro Italia : Alla fine il Governo corregge i conti. Riduce il deficit 2019 di 7,6 miliardi e vara un decreto con misure urgenti che 'congela' 1,5 miliardi di euro di risparmi del reddito di cittadinanza e quota 100 per destinarli al "miglioramento dei saldi di finanza pubblica". Quindi, forte anche dello scudo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro l'apertura di una procedura di infrazione Ue sull'Italia, con il via libera del Consiglio ...

Ue - Mattarella : “Non vedo motivi per avviare procedura di infrazione” : “Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Vienna alla domanda di un giornalista austriaco: “Vi è una condizione di base di economia italiana di grande solidità, non a caso l’Italia è la terza economia dell’Ue ed è la seconda manifattura d’Europa” Ue, Mattarella: “Crediamo che la procedura ...