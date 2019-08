Migranti : sequestro Open Arms - sbarco naufraghi dopo le 23 : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Verranno fatti sbarcare solo dopo le 23 gli 83 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms. Si attende per il via libera lo sbarco dei 47 tunisini soccorsi dalla Guardia costiera che sta per iniziare. L'articolo Migranti: sequestro Open Arms, sbarco naufraghi dopo le 23 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - il pm dispone il sequestro della nave e lo sbarco immediato dei Migranti : Dopo una notte delirante e una giornata in cui la disperazione ha raggiunti livelli altissimi, la situazione della nave Open Arms è stata sbloccata dalla Procura di Agrigento, che stasera ha disposto il sequestro della nave dell'ong spagnola e l'evacuazione immediata di tutti i profughi ancora ospitati a bordo.La decisione è stata resa nota dopo la visita a bordo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sulla Open Arms ...

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Arriverà entro le prossime 48 ore la decisione del gip del Tribunale di Agrigento di convalida del sequestro della nave Open Arms disposta questa sera dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - La Open Arms dopo il sequestro sarà trasferita al porto di Licata. E' quanto deciso dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio dopo il vertice con la Guardia costiera a Lampedusa. Il provvedimento è già stato notificato. Già domani, dopo l'evacuazione dei circa 90

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha lasciato poco fa i locali della Guardia costiera di Lampedusa, dopo avere incontrato i vertici della nave Open Arms, tra cui il fondatore Oscar Camps. Il magistrato ha firmato il provvedimento di sequestro preventivo che è stato appena notificato.

