Migranti | Open Arms entrata nel porto di Lampedusa

Open Arms - Procura sequestra nave e ordina l’evacuazione. I Migranti sbarcano a Lampedusa dopo 19 giorni : Si sblocca al 19° giorno lo stallo di Open Arms. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei 90 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il pm Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto una ispezione sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della Capitaneria di porto. Intorno alle 23.30 la nave Open Arms è entrata nel ...

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell'attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms è appena entrata nel porto commerciale di Lampedusa dove ci sono ad attenderla decine di carabinieri e poliziotti. Scene di giubilo sul ponte della nave dove si trovano gli 83 Migranti che sono da 19 giorni sulla imbarcazione.

Open Arms sequestrata - tutti i Migranti sbarcano : indagine per omissione di atti d’ufficio : Disposta l’evacuazione immediata dei profughi a bordo. I magistrati hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Verranno fatti sbarcare solo dopo le 23 gli 83 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms. Si attende per il via libera lo sbarco dei 47 tunisini soccorsi dalla Guardia costiera che sta per iniziare.

Open Arms - sbarco Migranti e sequestro nave/ Salvini 'Italiani vogliono porti chiusi' : Open Arms, pm Agrigento impone sequestro nave e immediato sbarco di tutti i migranti: indagini per omissioni di soccorso. Le ultime notizie

Open Arms - il pm dispone il sequestro della nave e lo sbarco immediato dei Migranti : Dopo una notte delirante e una giornata in cui la disperazione ha raggiunti livelli altissimi, la situazione della nave Open Arms è stata sbloccata dalla Procura di Agrigento, che stasera ha disposto il sequestro della nave dell'ong spagnola e l'evacuazione immediata di tutti i profughi ancora ospitati a bordo.La decisione è stata resa nota dopo la visita a bordo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sulla Open Arms ...

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – E' atteso per questa sera stessa il via libera per lo sbarco delle 83 persone rimaste a bordo della Open Arms. La nave tra poco ormeggerà al molo e subito dopo inizieranno le operazioni di sbarco. L'ormeggio ha subito un po' di ritardo a causa di una emergenza per il soccorso di un gruppo di 47 tunisini.