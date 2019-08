Cilento | l’agenzia Ue per il numero unico di emergenza | “Il ragazzo avrebbe potuto essere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) La morte di Simon Gautier, escursionista francese di 27 anni disperso da nove giorni insui sentieri montuosi del golfo di Policastro, è tragica e al tempo stesso surreale. Le tante polemiche sul ritardo dei soccorsi (il primo elicottero, ricordiamolo, si è alzato in volo 28 ore dopo la richiesta di aiuto lanciata dal) e sulle ricerche ancora senza esito divampano da una domanda che sta attanagliando tutti: per quale motivo le forze di soccorso non sono state in grado di individuare con precisione il punto da cui ilha chiamato il 118 con il suo telefonino? Le indagini sono state circoscritte entro un’area di 143 chilometri quadrati, molto approssimativa dunque, compresa tra i territori di Policastro, Scario e Punta degli Infreschi, e ogni sforzo si è rivelato inutile. “Oggi la zona di localizzazione di un cellulare avviene attraverso il segnale di ...

